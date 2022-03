5 factos engraçados sobre os cassinos online

A indústria do jogo online tem vindo a crescer significativamente nos últimos anos, não só pelo maior investimento realizado pelas operadoras nesta área, mas também por toda a situação social em que estivemos envolvidos durante bastante tempo.

Apesar de existirem vários sectores do jogo online, a verdade é que existem dois que se destacam claramente dos demais – as apostas esportivas e os jogos de casino.

Sendo este tipo de atividade cada vez mais fácil de aceder através de um computador ou dispositivo móvel, esta versatilidade confere não só inúmeras oportunidades de diversão, como também de obter um rendimento extra.

Plataformas como a bet365 dominam o mercado do jogo online, contudo, novos competidores emergem todos os dias, em busca do sucesso nesta indústria que tem contribuído de forma crucial para as economias de alguns países.

Quando falamos em específico dos casinos online, temos de ter em consideração que este é um segmento que ainda está a ser potenciado, já que muitos jogadores têm uma certa insegurança em passar para o digital.

Assim sendo, é perfeitamente natural que o potencial dos mesmos seja imensurável e que, atualmente, apenas estejamos a ver a ponta do iceberg em relação à real produtividade dos casinos online.

Neste artigo iremos mostrar-lhe alguns dos factos mais curiosos sobre os casinos online e como ainda existe muito por onde conhecer sobre esta atividade.

Início dos casinos online

A Microgaming, uma das criadoras de software de maior sucesso no mercado atual, foi a primeira empresa a desenvolver alguma forma de jogo oficial para conteúdo digital, tendo esta experiência sido lançada em 1984.

Depois de vários anos com aperfeiçoamentos e também devido à grande evolução que existiu na Internet, o primeiro casino online onde era possível utilizar dinheiro real teve o seu lançamento em 1996, por parte da InterCasino.

Muitas pessoas pensam que os casinos online são recentes, contudo, a história demonstra-nos que estes têm estado presentes na nossa sociedade há bastante tempo, mesmo que de uma forma mais rudimentar que a atual.

Jogo mais popular de casino online é o blackjack

Os casinos onlines são marcados por jogos mais populares, sendo que, curiosamente, estes são alguns dos mais tradicionais em espaços físicos.

Atualmente, o blackjack é o jogo de eleição nos casinos online, muito provavelmente por ser um entretenimento “rápido” e extremamente apelativo a novos jogadores, que procuram muita ação e poucas paragens.

Para além de ser muito fácil de aprender, existem inúmeras variantes associadas a este jogo, sendo que um casino online reputado tem, de certeza absoluta, o blackjack disponível em qualquer das suas formas.

Maior prémio de sempre

Tendo em consideração em específico os ganhos obtidos em caça-níqueis, o maior prémio de sempre online foi obtido em 2013 por um finlandês.

O escandinavo realizou uma aposta de apenas 25 cêntimos (moeda euro) e conseguiu um exorbitante prémio praticamente 18 milhões de euros, cerca de 102 milhões de reais. Este é atualmente reconhecido ainda como, não só o maior prémio de caça-níqueis, mas também em jogos online de casino.

A operadora PAF foi a atribuidora deste enorme prémio, sendo que o sortudo conseguiu tal distinção através de uma slot progressiva Mega Fortune, um dos clássicos de caça-níqueis online.

Mais 20% da população mundial já jogou online

Pode parecer um número praticamente inconcebível na cabeça de algumas pessoas, mas praticamente 1 em cada 5 pessoas já jogou online de alguma forma, com os casinos a serem um espaço frequentemente utilizado.

Existem nações que dominam por completo as tabelas em termos de casinos online, sendo que nomes como Estados Unidos da América e China destacam-se dos demais competidores, devido à sua relação próxima com estas formas de jogo.

Este número é ainda mais impressionante tendo em consideração que a maioria das pessoas voltam a recorrer a este tipo de atividade, gerando assim apostas nas mais diversas plataformas espalhadas um pouco por todo o mundo.

Casinos online nunca param

Esta parece simples, não? Mas a verdade é que muito de nós nunca pensamos nos casinos online como uma indústria que nunca para e que está em constante evolução.

A maioria dos casinos online, os que possuem grande reputação em termos mundiais e com departamentos a trabalhar 24 horas por dia, são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro, estando online sempre que os servidores os permitam.

Sendo que a expressão “os casinos nunca perdem” está mais do que acertada, estamos a falar assim de uma indústria que vive um constante êxito, onde quer que jogue e a qualquer altura do dia. O mundo digital é realmente algo fantástico nestes dias.

Estes são apenas alguns dos factos mais curiosos sobre os casinos online, um dos segmentos mais importantes dos jogos de fortuna ou azar e que está apenas agora a dar os primeiros passos de forma legal no nosso país.

Numa economia com grande potencial como a do Brasil, a regulamentação e cimentação desta indústria irá trazer inúmeros benefícios para todos os envolvidos, sobretudo para quem procura um divertimento à distância de um clique.