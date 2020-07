5 drinks diferentões com chocolate

Combate o estresse, ajuda no raciocínio e até melhora o humor. Esses são apenas alguns benefícios que o chocolate oferece, além do seu sabor irresistível e único. Hoje em dia é possível encontrar o doce desde sua versão clássica em barra, ou em bolos, pratos mais elaborados ou até mesmo bebidas. Sim, existem drinks que levam chocolate em sua composição ou até remetem ao sabor dessa iguaria e podem ser uma ótima opção para descobrir novas formas de apreciá-lo. Para fugir do óbvio, Leandro Dias e João Almeida, proprietários da Middas Cachaça, ensinam como preparar alguns drinks inusitados, confira:





Caipi Stout de Café

Ingredientes

1 limão siciliano cortado em cubos

3 colheres de chá de açúcar

50 ml de café expresso frio

50 ml de Cachaça envelhecida em toneis da madeira bálsamo

Grãos de café torrado

Cerveja Stout para completar

Gelo

Modo de preparo

Em uma caneca própria para cerveja, macere o limão, o açúcar. Coloque o gelo, adicione a Cachaça, o café expresso, complete com a cerveja Stout, decore com grãos de café e sirva.

Chocolate quente com cachaça

Ingredientes

4 colheres de sobremesa de chocolate em pó

1 colher de sobremesa de açúcar mascavo

250 ml de leite

30 ml de cachaça branca

Canela em pó a gosto

Chocolate ao leite ou meio-amargo, picado

Modo de preparo

Aqueça bem em uma panela o leite com o chocolate em pó e o açúcar, misturando os três. Coloque no fundo da xícara um pedaço de chocolate, e adicione a dose de cachaça. Na sequência, acrescente o chocolate quente. Por fim, polvilhe a canela em pó sobre a bebida.

Batida de chocolate

Ingredientes

450 ml de cachaça

1 caixa de creme de leite

1 barra de chocolate meio amargo

1 lata de leite condensado

Modo de preparo

Derreta o chocolate em uma vasilha de vidro no micro-ondas por um minuto, acrescente o creme de leite e mexa. Em um liquidificador bata o leite condensado, a medida de cachaça e a mistura do creme de chocolate. Bata por aproximadamente cinco minutos.

Depois, coloque em uma garrafa pet de dois litros, e deixe no congelador por 12 horas. Após seis horas de congelamento, retire para chacoalhar a garrafa, afim de acentuar o sabor, e volte a congelar o restante do período. Sirva com gelo, para deixar mais líquido e gelado.

Martini de chocolate com pimenta

Ingredientes

85 ml de cachaça

Pimenta do reino a gosto

115 ml de licor de chocolate ou licor de cacau

Modo de preparo

Misture a cachaça e o licor escolhido em uma coqueteleira e com pedras de gelo a gosto. Depois, coloque em uma taça e acrescente raspas de chocolate e pimenta do reino moída na hora.

Drink de creme de avelã com cacau

Ingredientes

1 colher sopa de cacau

3 doses de cachaça

2 doses de licor de chocolate

200ml de leite

2 colheres sopa de creme de avelã com cacau

Modo de preparo

Coloque em uma panela o cacau, o creme de avelã com cacau e o leite. Leve ao fogo e mexa até conseguir uma mistura homogênea. Deixe um tempo na geladeira.

Em um pote com tampa cheia de gelo bata metade da cachaça, metade do licor de chocolate e metade da mistura de creme de avelã com cacau até ficar gelado. Sirva em uma taça de martini e repita o processo com o restante dos ingredientes.