Que tal 5 dicas pro seu perfil bombar nas redes sociais em 2021. Não há dúvidas de que 2020 foi o ano dos influenciadores digitais. Muitos ganharam milhões de seguidores durante o ano, já que as pessoas estavam mais tempo em casa e consumindo ainda mais conteúdo online. Outros surgiram e cresceram muito rápido, ultrapassando 1 milhão de seguidores em poucos meses.

Um exemplo de sucesso é a influenciadora Patrícia Ramos, que atualmente possui 1,8 milhão de seguidores no Instagram e 1,7 milhão no Tik Tok. A produtora de conteúdo, que fala sobre diversos assuntos com muito bom humor, como casamento, autoestima e evangelho, conquistou 1 milhão de seguidores em apenas 3 meses. Um dos vídeos de maior sucesso da dona do bordão “para com isso” é o “Todos os cabelos que já tive”, que alcançou 843 mil visualizações no TikTok.

Patrícia é apenas um dos grandes cases de sucesso da Non Stop, a maior agência de influenciadores digitais da América Latina. Além da influenciadora, compõem o casting nomes como Whindersson Nunes, Christian Figueiredo, Tirullipa e GKay. Pensando em ajudar quem quer começar o novo ano investindo na carreira digital, a agência lista cinco dicas essenciais para bombar nas redes sociais.

Saiba com quem está falando

Se você quer ter um perfil de sucesso nas redes sociais, é essencial entender qual o seu público-alvo, só assim conseguirá produzir conteúdos que chamem a atenção das pessoas certas.

Mantenha frequência nas postagens

Sabemos que sucesso requer hábito, e hábito requer repetição. É assim para tudo o que queremos conquistar na vida, e com as redes sociais não é diferente. Não adianta aparecer de vez em quando para interagir com os seus seguidores. O segredo está na rotina. Mantenha a frequência e mostre o quão valioso é o seu conteúdo.

Seja multiplataforma

Parece clichê, mas realmente ser multiplataforma é premissa fundamental para quem quer trabalhar na internet. Não esteja presente em apenas uma rede social, mas na maior quantidade possível de lugares; obviamente, respeitando o que você gosta de fazer e estudando onde o seu público está. Além disso, é essencial produzir conteúdos diferentes para cada plataforma.

Invista nos stories

Mostrar sua vida pessoal aproxima seus seguidores de você e isso é fundamental. As pessoas precisam de identificação. É muito importante ser profissional, mas sem perder a essência de quem você é, com erros e acertos. Pode ter certeza: os seus seguidores não querem ver perfeição, querem ver a realidade.

Saia da sua zona de conforto

Este é o ensinamento mais importante: abrir mão da zona de conforto te fará conquistar uma vida com mais propósito e alcançar os seus sonhos. Estude todos os seus riscos e vantagens, perceba o que é necessário investir, aprender e mudar para atingir os seus objetivos e coloque os seus planos em ação. Se você é do time de pessoas que fala que vai deixar tudo para o ano que vem, agora não dá mais para fugir. O novo ano chegou, é hora de se reinventar!

Sobre a Non Stop

Empresa líder no gerenciamento artístico de influenciadores na América Latina, a Non Stop atua no planejamento e gestão de carreira, venda de shows, produção de conteúdo, publicidade e marketing de talentos artísticos nas principais plataformas (TV, cinema, teatro e redes sociais). Com escritórios em São Paulo, Juiz de Fora e Rio de Janeiro, a agência possui em seu casting nomes como Whindersson Nunes, Gkay, Tirullipa, Dani Russo e Yuri Marçal.

Sobre Patrícia Ramos

Aos 20 anos, a cantora carioca Patrícia Ramos se tornou referência na nova geração de influenciadores gospel, compartilhando assuntos como casamento, autoestima e, especialmente, o evangelho de Jesus Cristo. A produtora de conteúdo e influenciadora digital estourou nas redes sociais durante a pandemia, quando um áudio seu viralizou no Tik Tok. Hoje, ela conta com 1,8 milhão de seguidores no Instagram e 1,7 milhão de seguidores no Tik Tok, conquistados apenas em três meses.

