5 dicas para evitar excessos na conta de luz

Precisando de icas para evitar excessos na conta de luz?

A rotina em casa exige o bom funcionamento de diversos aparelhos, para que a família usufrua do lar de maneira segura e confortável. Entretanto, é necessário tomar algumas medidas que evitem o excesso no consumo de energia elétrica, acabem pesando nas contas ao fim do mês.

O chuveiro elétrico é aquele item essencial para um dos momentos mais relaxantes do dia: o banho. Por isso, é preciso cuidado especial no seu uso e manutenção, para ter a garantia do pleno funcionamento, sem necessidade de reparos.

Algumas dicas simples ajudam a prolongar a vida útil do chuveiro, dentre outros equipamentos elétricos, e devem ser praticadas por toda a família. Edson Suguino, engenheiro da Lorenzetti, explica como preservar o aparelho e evitar prejuízos:

De olho nos horários.

Uma medida simples é evitar tomar banho no início da manhã ou após às 22h, quando as temperaturas estão mais baixas, o que exigirá trabalho redobrado da potência do chuveiro. É necessário também evitar os horários de pico de uso, que costumam ser das 17h30 às 20h30. Dessa forma, as companhias de energia elétrica não ficam sobrecarregadas e, consequentemente, não ficam comprometidas com o fornecimento para todas as regiões.

Tudo ligado ao mesmo tempo.

Secador de cabelo, máquina de lavar roupas, torneira elétrica e chuveiro? Evite! Vários aparelhos funcionando simultaneamente sobrecarregam a rede de energia elétrica.

Controle ao alcance das mãos.

Um banho com a temperatura desejada do início ao fim é possível com os chuveiros eletrônicos, que oferecem controle ideal da temperatura e, consequentemente, economia. Podem ser encontrados modelos com haste prolongadora ao alcance das mãos, que permite a escolha gradual e precisa da temperatura de forma rápida e simples, como ajustar o volume do rádio.

Preserve e economize.

Apesar do conforto de um longo banho, o ideal é que não seja ultrapassado o tempo de oito minutos. Ficar muito tempo embaixo do chuveiro sobrecarrega o aparelho e desperdiça água. É necessário monitorar o tempo do banho das crianças também, uma vez que a distração com brincadeiras pode acarretar prejuízos maiores.

“Com as temperaturas mais baixas e toda a família em casa, ninguém quer ficar sem o banho quente, afinal, o banho é o aliado perfeito para despertar ou após um longo dia de tarefas. Portanto, ficar atento às dicas simples que garantem a durabilidade dos equipamentos, ajuda no consumo consciente de energia elétrica”, explica Suguino.