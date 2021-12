5 dicas para economizar energia e começar bem 2022

O Brasil vive mais um momento crítico no setor de energia, com tarifas cada vez mais altas, com previsão de aumento de 20% no próximo ano. Para remar contra essa maré, a alternativa das empresas é adotar medidas que reduzam o consumo de energia. Apesar das previsões não serem animadoras, ainda assim é possível desenvolver estratégias para economizar e reduzir os gastos com a conta de luz em 2022, seguindo algumas dicas. Acompanhe:

Trabalhar a conscientização dos colaboradores – essa ação pode ser simples de aplicar, mas difícil de concretizar. Envolvê-los e fazê-los entender de fato que vivemos num momento de crise energética é muito importante para dar o start nas ações de economia de energia. É preciso ter o hábito de desligar tudo que estiver em standby, ou ligado na tomada, porém, em desuso. Por exemplo, não deixar o monitor do computador, ou luzes acesas durante a noite, aumentar a temperatura da geladeira, objetos na tomada desnecessariamente, entre outras questões.

Adotar dispositivos para controle horário – letreiros de fachadas, iluminação externa, refletores, entre outros, podem ser controlados por temporizadores, como timer físico ou virtual online, uma inovação no segmento, com horários específicos e estratégicos, programados por exemplo, para acenderem somente após o pôr do Sol.

Investir em sistemas inteligentes – esses sistemas são importantes para controlar as cargas de maior gasto de energia, como, por exemplo, o uso de ar-condicionado, responsável, em média, por 50 a 80% do consumo de energia de lojas do varejo climatizadas. O sistema inteligente pode controlar remotamente a temperatura, detectar possíveis falhas no aparelho ou ligar e desligar, caso necessário. A internet das coisas vem contribuindo para facilitar processo de automação, já que os dispositivos se tornaram cada vez mais acessíveis e fáceis de instalar, já que são wi-fi e personalizados online. Essa alternativa traz grande economia, uma vez que o aparelho vai funcionar com o máximo de eficiência.

Trocar componentes elétricos e fontes de energia – uma das maneiras de economizar energia é trocando os componentes elétricos, como substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e têm uma vida útil maior. Outra forma é substituir o sistema de ar-condicionado, em mau funcionamento ou simplesmente com tecnologia obsoleta, por sistemas inverter, que costumam ser mais econômicos, sobretudo, em ambientes comerciais. Somado a isso, é interessante instalar um sistema de cogeração de energia, que pode ser a gás, diesel e até térmicos, os quais são capazes de gerar energia independente da rede elétrica.

Apostar em energia solar – esse sistema vem substituindo o uso de energia da concessionária no modo on grid, ou seja, toda a energia gerada pelos painéis solares durante o dia é direcionada à distribuidora local, que devolve essa energia em créditos. Dessa forma, a conta de energia é abatida mensalmente, gerando uma grande economia. Essa opção também traz autonomia ao consumidor que se desprende da instabilidade das bandeiras tarifárias.

Sabendo dessas dicas, que tal colocar a mão na massa e já se preparar para economizar energia em 2022? Faça um bom planejamento e siga uma ou mais alternativas para começar o próximo ano com o pé direito.

*Leandro Solarenco é engenheiro, especialista em projetos e master coach, CEO da Vetor Frio & Clima, empresa especializada em ar condicionado para negócios, oferendo projetos, instalação e manutenção, as levando do nível Start ao Premium, e da ProHound, startup focada em soluções em internet das coisas ao oferecer automação para redução de consumo de energia, gestão em tempo real de operações, manutenção automática, controle de qualidade de ar e monitoramento de temperatura e umidade neste mesmo segmento.