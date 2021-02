5 audiolivros para ouvir no Carnaval

Em 2021, o Carnaval será diferente! Todos os anos as pessoas curtem os bloquinhos e aproveitam ao máximo as festividades de rua, mas quem disse que para se divertir, precisa sair de casa? Existe sempre a opção de colocar suas leituras em dia e, ainda, otimizar o tempo ouvindo seus livros favoritos. Para ajudar os foliões de plantão, a plataforma Tocalivros separou cinco dicas de audiolivros – de vários gêneros diferentes – para você escutar neste Carnaval e aproveitar a folia, mas sem sair de casa. Confira:

Dossiê Beatles: Eles mudaram a história da música. Os quatro garotos de Liverpool provocaram uma verdadeira febre, a Beatlemania, um fenômeno comportamental de adoração às suas músicas e ao seu estilo que tomou conta de milhares de jovens em todo o mundo. Este audiolivro nos leva a conhecer – ou relembrar – de maneira saborosa, a trajetória dos Beatles desde as origens de John, Paul, George, Ringo, todos de famílias proletárias da cidade de Liverpool e com uma forte ligação com a música, desde cedo.

(Produção: Tocalivros Studios | Editora: Universo dos Livros | Autor: Daniel Rodrigues Aurélio | Narração: Gabriel Rosa | Onde acessar: Tocalivros)

Game Of Thrones: O verão pode durar décadas. O inverno, toda uma vida. E a guerra dos tronos começou. Audiolivro da obra que originou a série de TV, mostra a história de como o Guardião do Norte, lorde Eddard Stark não fica feliz quando o rei Robert o proclama a nova Mão do Rei. Sua honra o obriga a aceitar o cargo e deixar seu posto em Winterfell para rumar para a corte, onde os homens fazem o que lhes convém, não o que devem… e onde um inimigo morto é algo a ser admirado.

(Produção: Tocalivros Studios | Editora: Companhia das Letras | Autor: George R.R. Martin | Narração: Zeza Mota, Daniel Vidal e Elenco | Onde acessar: Tocalivros – disponível somente para compra a lá carte)

Hábitos Milionários: Este audiolivro explica as regras fundamentais que constroem uma vida próspera e revisita conceitos já consolidados de Napoleon Hill, porém de uma maneira totalmente nova e aplicada para a sua rotina. O que ele propõe não é uma criação, mas algo ainda mais valioso: ele propõe a comprovação de que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm os mesmos hábitos – e propõe lhe ensinar quais hábitos são esses.

(Produção: Tocalivros Studios | Editora: Citadel Grupo Editorial | Autor: Napoleon Hill | Narração: Alexandre Luppi | Onde acessar: Tocalivros)

1808: Considerada por muitos historiadores como a mais importante decisão tomada pelo príncipe regente e futuro rei Dom João VI, durante os treze anos de permanência da corte portuguesa no Rio de Janeiro, a efetivação do Reino Unido colocou um ponto final no período colonial brasileiro e deu início de fato ao processo de Independência do país. Foi uma decisão tomada praticamente à revelia da corte portuguesa no Rio de Janeiro e anunciada na Europa muito antes de que os próprios brasileiros e portugueses tomassem conhecimento dela. É o terceiro e último volume da trilogia do autor sobre as três mais importantes datas da construção do Brasil durante o Século XIX.

(Produção: Tocalivros Studios | Editora: GloboLivros | Autor: Laurentino Gomes | Narração: Daniel Vidal | Onde acessar: Tocalivros)

As Bruxas da Noite: Neste audiolivro, a jornalista italiana e escritora premiada, Ritanna Armeni, reconstrói a história de um grupo de mulheres soviéticas fiéis à sua pátria: as aviadoras do 588º Regimento de Bombardeio Aéreo Noturno Soviético. Com um importante papel de liderança durante as batalhas contra o Terceiro Reich, elas prejudicavam e muito a vida dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, aparecendo nos céus carregadas de bombas. Os nazistas as chamavam de “bruxas da noite”.

(Produção: Tocalivros Studios | Editora: Grupo Pensamento | Autor: Ritanna Armeni | Narração: Christina Carneiro | Onde acessar: Tocalivros)

Todos os títulos podem ser escutados pelo aplicativo em dispositivos móveis ou computador. Eles estão disponíveis para em iOS e Android na Apple Store e no Google Play. Baixe no site: www.tocalivros.com.

Redes Sociais da Tocalivros: Facebook | Instagram | Linkedin | Twitter