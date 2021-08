5 atletas da RMC disputam vaga pra mundial de Carcassonne

Cinco moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) vão disputar neste final de semana o Campeonato Nacional de Carcassonne 2021. Danilo Pessôa (Campinas), Rodrigo Amorim e Silva (Vinhedo), Lúcio Correia (Sumaré), Júnior Sartori e Murilo Meneghetti (Santo Antônio de Posse) se somam aos 50 atletas de todo o país que se classificaram nas seletivas online realizadas nos meses de julho e agosto deste ano.

Os 16 primeiros colocados no sábado (21) garantem vaga para a grande final, que acontece no domingo (22). O vencedor do campeonato, promovido pela Devir Brasil, representará o país no Mundial de Carcassonne, que será realizado de forma presencial em outubro deste ano na cidade de Essen, Alemanha.

Rodrigo Amorim e Silva é um dos destaques da região. Paulistano morador de Vinhedo há cinco anos, já foi vice-campeao nacional em 2018 (presencial), campeão nacional em 2020 (online) e, atualmente, faz parte da seleção brasileira de Carcassonne. Ele considera que um jogador competitivo precisa ter “muita concentração e visão de jogo”.

“Jogo Carcassonne desde que foi lançado, há mais de 20 anos. Apesar de ter regras fáceis e poder ser jogado de forma recreativa, o Carcassonne de alto nível exige muita estratégia, concentração e feeling para saber quando usar os recursos (meeples) de forma otimizada”, disse.

O Campeonato Nacional de Carcassonne 2021 será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da Devir Brasil a partir das 10 horas do sábado (21).

O que é Carcassonne?

Carcassonne é um jogo de tabuleiro inspirado na cidade homônima, localizada ao sul da França e conhecida por sua arquitetura medieval. Nele, os jogadores pontuam ao posicionar seus marcadores – chamados de meeples – em peças que contém estradas, castelos, campos ou monastérios. Vence o jogo quem, ao final, tiver a pontuação mais alta. Carcassonne mistura algumas mecânicas de dominó, quebra-cabeça e xadrez, onde a contagem de peças, controle de probabilidades e um pouco de sorte são decisivos para a vitória.

Carcassonne no Brasil e no mundo

Lançado pela primeira vez em 2000, o jogo recebeu diversos prêmios, incluindo o Spiel des Jahres 2001, considerado o Oscar dos jogos de tabuleiro. Carcassonne é um dos mais famosos e vendidos de todos os tempos, e possui diversas expansões e variações temáticas do jogo. Suas vendas totais superam a marca de 10 milhões de cópias no mundo todo.

Já no Brasil, a comunidade brasileira de Carcassonne não parou de crescer mesmo com a pandemia, época em que eventos presenciais foram interrompidos. O grupo Carcassonne Brasil, por exemplo, organizado por voluntários apaixonados pelo jogo, viu esse momento difícil como uma oportunidade de levar o hobby para ainda mais pessoas. Atualmente, são mais de 160 pessoas de todo o país integrando essa comunidade.