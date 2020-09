5 apps essenciais para se organizar e começar 2021 com tudo

Os aplicativos são aliados na organização pessoal e profissional / Autor: freestocks.org / Fonte: Pexels

Bagunça pode ser uma das palavras para definir 2020. Muitos se viram perdidos dentro de um isolamento social tendo que fazer home office, cuidar dos filhos, dar conta da casa e ainda lidar com uma pandemia que causou pânico e aflição por meses seguidos. A boa e velha agenda ficou com muitas páginas em branco ou ainda refletiu a desordem na rotina de muitos.

Entre compromissos pessoas e profissionais, são diversas as tarefas a serem realizadas em um dia. Sem organização, reuniões importantes podem ser esquecidas, a lista de mercado pode faltar alguns itens ou ainda é provável que projetos importantes fiquem sendo procrastinados.

A era do smartphone facilitou a vida de muita gente e os aplicativos de gestão estão aí para ajudar ainda mais. Os brasileiros já acordaram para essa realidade. Não é à toa que somos o terceiro país do mundo em que as pessoas passam mais tempo em aplicativos. Quer começar a arrumar a bagunça para iniciar 2021 mais organizado? Esses cinco aplicativos vão auxiliar:

Google Agenda

Você pode até gostar do papel e caneta, mas quando descobrir todas as funcionalidades do Google Agenda vai aposentar o caderninho de vez. Ele está disponível no Android e iOS e é perfeito para agendar os compromissos diários. Você consegue ver a agenda diária, semanal ou mensal e pode criar lembretes para não esquecer de nada importante.

Organizze

Se as finanças também estão bagunçadas você precisa conhecer o Organizze. Você consegue sincronizar as suas contas bancária, cartões e consultar tudo mesmo sem internet. Com ele você terá mais controle do seu dinheiro, já que ele emite relatórios para você saber onde está gastando. Ainda é possível traçar metas financeiras e criar lembretes para não esquecer das contas que vão vencer.

Evernote

Sabe aquela história de deixar para anotar depois e nunca mais lembrar de um insight? O Evernote acaba com esse problema, você pode criar anotações em texto, áudio, vídeo, registrar e organizar capturas de telas e fotos. Você pode criar checklists, metas, notas e organizar tudo isso em cadernos com diferentes templates.

Trello

Rubens Souza, editor do site TECHREVIEWS – especializado em artigos de tecnologia, revelou que esse é o app perfeito para gerir e acompanhar o andamento de um projeto através da criação de quadros e cartões. Ele pode ser usado de forma individual, mas funciona melhor ainda quando integrantes da equipe precisam estar a par das diferentes etapas de um trabalho. “Entre todos que usamos, é com esse aplicativo onde consigo acompanhar o andamento dos artigos do portal sem precisar ficar conversando com os redatores diariamente”, explica.

Todoist

O Todoist não vai te deixar esquecer de nenhuma tarefa do dia. Se você é adepto que anotar o que precisa fazer e ir riscando um a um, é com esse app que pode fazer isso de forma digital. Você pode inserir anotações em cada tarefa, definir prazos e criar lembretes. Ele funciona de forma bastante prática e é facilmente integrado com outros aplicativos importantes.