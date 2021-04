5 anos do Parque dos Jacarandás celebrado com plantio

Um dos parques mais modernos da região, planejado para promover o equilíbrio ecológico e melhorar o microclima da região, trazendo pássaros e animais silvestres, além de trazer saúde, natureza e qualidade de vida merecida aos barbarenses. O Parque dos Jacarandás completou cinco anos nesta sexta-feira (16). Equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste celebraram a data plantando ipês amarelos e brancos. As novas mudas integram o conjunto de mais de 2.500 árvores, de mais de 100 espécies diferentes e 300 variedades de plantas ornamentais.

O espaço de 55 mil metros quadrados traz diversas possibilidades à população, com pista de caminhada, ciclovia, três academias ao ar livre, dois playgrounds, área para treinamento funcional, quadra de basquete street, duas quadras de Vôlei de Areia, pista de skate, Teatro de Arena, circuito de bicicross, deck de observação, aquário natural, relógio de sol, três redários e dois espaços para a prática de slackline, entre outros atrativos.

Localizado à Rua do Estanho, s/nº, no Mollon (atrás do Tivoli Shopping), o Parque dos Jacarandás acolhe uma das nascentes do Córrego Mollon, considerada “nascente modelo” e serve como referência para preservação e recuperação das nascentes existentes na cidade para os próximos 12 anos.

Em virtude da pandemia, o Parque segue fechado atendendo determinação do Plano São Paulo.