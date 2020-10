5 animais resgatados por humanos

Vocês já devem saber que nesse canal amamos os animais, não é mesmo? Eles estão em todos os nossos vídeos e como sabemos que vocês adoram esses bichinhos, nós trouxemos 0s 05 Animais Resgatados por Humanos. Bora lá, mas lembre-se, heim? Esses animais são selvagens, então muito cuidado ao ajudar um deles, ou você mesmo pode correr perigo. Sem mais enrolação, meu povo. Segue o vídeo!

CANGURU:

Ah, como é bom um abraço! E não nós não somos os único que amam um abraço quentinho, não, heim? Esse Canguru resolveu agradecer aos voluntários que salvaram sua vida com uma calorosa demonstração de carinho; o abraço! Devido aos incêndios recentes no país, a fauna e a flora saíram muito prejudicadas e certamente o número desses espécimes foi reduzido de forma crítica. Depois do resgate, eles deram o nome Abigail para o Canguru, que só tinha 13 anos de vida e já sabia mais de afeto do que muita gente por aí, heim? O que é que você acha? Vambora dar um abraço?!

CONDOR:

Um belo dia, essa ave se perdeu de seus pais e acabou se machucando nas aventuras da vida. Ele apareceu mancando numa fazenda na Patagônia, Argentina. O homem resolveu adotar a ave cuidar dos seus ferimentos até que a ave tenha se recuperado e assim, podendo voar livremente por aí. No vídeo, mostra que o Condor agradece seu salvador, isso porque animais selvagens costumam criar um vínculo emocional com seus salvadores. Porém, ele sempre retorna à fazenda de seu salvador, nem que seja para dar um “oizinho”. Dellagaspera, o homem que o salvou, afirma que as pessoas exageram na história, o animal na verdade teve ferimentos leves e pequenos.

LEÃO:

Por muito tempo os leões foram conhecidos como insensíveis e temidos, mas essa história pode te fazer chorar. Então, prepare os lencinhos, heim? Tudo começou quando essa mulher encontrou o leão já muito doente e prestes a morrer, então ela o alimentou e cuidou dele até que ele se recuperou por completo. Ele foi levado para um zoológico, onde teria a alimentação e cuidados profissionais. E se você pensa que ele esqueceu da mulher que salvou sua vida um dia, se enganou, pois esse reencontro aconteceu e para a surpresa de todos, mesmo separados por uma gaiola, o leão simplesmente não só a reconheceu, como também a abraçou. As imagens foram gravadas no momento certo desse ato de agradecimento do leão. Se até o rei da selva sabe a hora de agradecer, o que você está fazendo segurando esse seu orgulho bobo, heim? Saia para fora e abrace quem você ama, mas lembre-se de deixar a pandemia passar antes. Segura mais um pouco essa vontade, heim?

COALA:

É, calor não salva ninguém mesmo! Nem esse pequeno Coala. Em Adelaide, cidade na Austrália, o calor passava dos 46 graus! E como você sabe, é importante se manter hidratado quando as temperaturas chegam nas alturas. E não é que o pequeno Coala não perdeu tempo. Um homem estava ao seu lado, quando de repente é surpreendido por esse animalzinho, sedento pela garrafa de água. Quem é doido de negar água para um Coala fofo? O rapaz logo entregou a água para ele e o ajudou a tomar tudo. Na filmagem, o pequeno coala pode ser visto segurando a mão do homem enquanto ele despeja água em sua boca. Bonito, né? Já bebeu água hoje?

RAPOSA:

O que leva um filhote de raposa a enfiar sua cabeça numa lata? Pois é, ninguém sabe, mas o que sabemos é que, além de quase trágico, as imagens contém altas doses de fofura. Em caso de persistência em não achar, o médico deverá ser consultado. No vídeo, a aflição do filhote é notável, caso ninguém tivesse aparecido, com certeza ele teria morrido sem ar. Mas, calma, calma, não criemos pânico! Felizmente um homem estava passado por ali e notou o sufoco que a raposinha estava passando. Sem nem ao menos mexer um músculo, o bebê deixou que a lata fosse tirada da sua cabeça. O melhor do vídeo é sua reação estampada em seus olhos arregalados. Com a confiança já ganha, o salvador começou a lhe fazer carinho. Que angústia, heim? Mas quem não gosta de um final feliz? É isso aí, galera, se você gostou do vídeo curte e comenta se você já salvou um animalzinho do perigo e foi retribuído depois.

LINK DO VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7vYUy8D_TAQ

Fonte: Mais Curiosidades