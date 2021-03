Após 42 dias internado com Covid, Silvio Coltro faz alerta

O vereador Silvio Coltro, 2° vice-presidente da Câmara Municipal de Sumaré, fez um desabafo emocionado sobre os 42 dias em que passou internado em estado grave durante tratamento contra a Covid-19. O parlamentar precisou ficar 15 dias intubado, em coma, em um hospital de Campinas. “Num prazo de três horas, minha saturação de oxigênio no sangue caiu para próximo de 30%, quase infartando”, contou, durante a sessão ordinária desta terça-feira (9).

O vereador teve o diagnóstico de Covid-19 no dia 5 de janeiro e foi internado no dia 12, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Macarenko, em Sumaré. Três dias depois, foi transferido para o Hospital Samaritano de Campinas. “Eu me considero um milagre de Deus”, avalia.

“Saí de lá sem andar, sem erguer um braço, dependendo de terceiros até para me alimentar, tomar um banho. E digo para vocês: É muito difícil passar por esse momento. Gostaria que meu depoimento fosse ouvido por mais pessoas e que sensibilizasse, porque nós podemos levar esse vírus para dentro das nossas casas, para esposas, filhos, netos, pais e mães que, às vezes, são muito mais vulneráveis que a gente.”

Silvio Coltro fez um apelo especial aos jovens, especialmente aos que continuam lotando bares e frequentando festas clandestinas. “Que eles coloquem a mão na consciência e pensem dentro da casa deles. Se eles não estão pensando neles, que pensem nas pessoas que estão dentro de casa. Isso não é brincadeira.”

O vereador aproveitou para agradecer as mensagens de apoio e as correntes de oração que foram destinadas a ele por dezenas de pessoas de denominações religiosas distintas. “Quando eu recobrei a consciência, minha esposa me mostrou as mensagens e fiquei muito feliz por tantas orações, correntes e grupos que se formaram pelo meu restabelecimento”, agradeceu.

“Vivi momentos difíceis, nos quais a gente clama por Deus a todo momento. E a gente sabe que ele transforma nossa vida e o milagre dele nunca é pela metade, é sempre completo, nos dando a vida e a oportunidade de estarmos de volta”, finalizou o parlamentar.