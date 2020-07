‘Todo mundo queria me dar um presente, daí eu falei “o único presente que vocês podem me dar é que vocês me ajudem a plantar árvore”‘, disse ela, em entrevista ao ‘Fantástico’ e também ao jornal ‘O Globo’.

Além disso, Gisele falou sobre plásticas, meio ambiente e a criação dos filhos. Na timeline, os fãs lembraram momentos da carreira e celebraram os 40 anos da modelo.