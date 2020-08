4 maneiras de manter a saúde em dia em meio ao estresse da pandemia

Fonte: Pixabay

Há uma série de recomendações para evitar o contágio e se prevenir do novo coronavírus, que já atingiu mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Além das dicas de lavar bem as mãos antes de encostar nos olhos, boca e nariz, especialistas dizem que manter o corpo saudável ajuda a afastar sintomas mais severos da Covid-19.

Apesar de a higienização ser o único modo de evitar o contágio, cuidar da saúde de modo geral pode ajudar a superar o estresse causado pela pandemia. Entretanto, diante de tantas mudanças causadas pelo isolamento social, é difícil manter os cuidados e é preciso muito esforço e determinação para não prejudicar ainda mais o seu corpo neste período.

Por isso, é fundamental ter em mente que manter o sistema imunológico fortalecido é uma medida necessária para que a recuperação seja mais eficiente, sem contar nas diversas patologias que podem ser evitadas. Para te ajudar confira abaixo 4 maneiras de manter a saúde em dia durante a pandemia.

Evite o estresse

Os corticosteróides são hormônios produzidos naturalmente pelo corpo, responsáveis por regular e sustentar várias ações do organismo, como as imunológicas. Ao ficar nervoso, ansioso e estressado, o corpo libera os corticosteróides que agem com função imunossupressora. Tentar relaxar e realizar atividades físicas ajudam a reduzir os níveis de estresse e melhoram a saúde do organismo.

Consuma bons alimentos

Uma das precauções necessárias diante da pandemia do novo vírus é evitar restrições calóricas severas. Ou seja, o foco não é perder peso é estar saudável. Para isso consuma diferentes nutrientes. Aumente a variedade de frutas e vegetais na alimentação e escolha alimentos fonte de antioxidantes. Além disso, ter uma hidratação adequada é fundamental.

Durma bem

O sono é um dos fatores mais importantes para a saúde, pois ele mantém o equilíbrio geral do organismo e fortalece o sistema imunológico. Noites mal dormidas ou poucas horas de sono aumentam o nível de estresse e cansaço do organismo, reduzindo a defesa. Por isso ter um colchão de alta qualidade é importante, com a densidade certa você consegue diminuir dores no corpo e colaborar com a sua saúde. O ideal é dormir de 7 a 8 horas por noite.

Controle o tempo e a intensidade do exercício físico

O treino regular é importante para deixar a imunidade preparada, entretanto é importante ter em mente que toda atividade física é uma agressão ao organismo e gera um processo inflamatório. Quando o exercício é prolongado (acima de uma hora) ou não há descanso suficiente entre um treino e outro o estresse no corpo é tão grande que há uma queda no sistema imune e é isso que você precisa evitar neste período.