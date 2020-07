4 itens para presentear no dia dos pais

O dia dos pais está chegando e com ele, a dúvida sobre qual presente comprar. Se você está cansado de sempre dar as mesmas coisas, separamos uma lista de cinco presentes que todo pai gostaria de ganhar nesta data dedicada a eles. Confira:

Chinelo massageador

Você sabia que a conexão que existe entre os seus pés e o seu corpo faz com que as massagens nele aliviam a ansiedade? Seus pés te carregam o dia todo, e eles merecem conforto para dar um break dessa tensão e cansaço! A textura do Chinelo Massageador IWS foi selecionada exclusivamente para induzir o relaxamento através dos pontos sensíveis dos pés. R$89,90