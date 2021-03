31 kg de pó e R$ 1 milhão em carga pegos na SP em Americana

Uma carga de mais de 31 kilos de cocaína embalada para o tráfico, avaliada em R$ 1 milhão, foi apreendida em ação da DIG de Americana esta quarta-feira. A ação foi na Rodovia SP 304, KM 129 Leste, Bairro Cidade Jardim. Foram detidos o autônomo A.F.G., 26, e o eletricista V.M., 51. Ainda foram apreendidos pelos policiais civis uma picape Toyota Hilux 2015 branca, R$ 2.164,00 e três aparelhos celulares.

A DIG de Americana deflagrou uma Operação durante a quarta-feira 10/03 resultado de investigações que apuravam a distribuição de drogas em nossa região. As investigações apontavam que um veículo caracterizado como veículos de concessionárias de fornecimento de energia elétrica estaria transportando drogas pela área de circunscrição da DIG de Americana.

Durante todo o dia, equipes de investigadores em viaturas descaracterizadas monitoraram o trecho da Rodovia SP-304 que corta a nossa região, até que depararam com uma Toyota Hilux branca com as características apontadas na investigação. O veículo foi abordado e durante entrevista ainda na Rodovia, os ocupantes demonstraram grande nervosismo. Confessaram que sabiam que havia algo de ilícito na Toyota, porém não sabiam o que era.

O veículo foi escoltado para a sede da DIG onde, após busca minuciosa, foram localizados 30 tijolos de cocaína escondidos entre os equipamentos do veículo. A pesagem em balança não oficial em sede policial totalizou 31,222 Kg avaliados em quase R$ 1 milhão. Além das drogas, foram localizados R$ 2.164 e 3 celulares.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, Dr. José Donizeti de Melo, que corroborou a voz de prisão dos investigadores. Após serem adotadas as medidas de Polícia Judiciária, os presos foram submetidos a exame cautelar e transferidos para a cadeia pública de Sumaré onde permanecerão à disposição da justiça.