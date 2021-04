30 anos sem Gonzaguinha

Gonzaguinha foi um cantor e compositor de grandes sucessos. Nesta quinta-feira, dia 29, completarão 30 anos que ele nos deixava. O artista morreu no ano de 1991, vítima de um acidente automobilístico, na cidade de Marmeleiro, no Paraná. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento em seu banco de dados, um dos maiores da América Latina, sobre as obras musicais de Gonzaguinha, incluindo as suas músicas mais gravadas, mais tocadas e os intérpretes que mais gravaram suas canções.

Gonzaguinha tem 294 músicas e 348 gravações cadastradas no Ecad. “O que é o que é” foi a sua canção mais tocada nos últimos cinco anos e a mais gravada por outros intérpretes. O filho de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, teve suas músicas gravadas por vários intérpretes, mas Maria Bethânia lidera esse ranking.

Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior nasceu em 22 de setembro de 1945, no Rio de Janeiro. Nos últimos cinco anos, a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de músicas foi proveniente dos segmentos de Rádio, Show e TVs, que correspondem a mais de 75% do que foi destinado a ele.

É importante ressaltar que seus herdeiros continuam recebendo os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).