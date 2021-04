3 receitas para um “detox” pós Páscoa

Como manda a tradição, a Páscoa é um período destinado ao chocolate e não há quem consiga resistir aos inúmeros sabores disponíveis especialmente nesta época. Porém, ainda que a grande oferta de guloseimas seja um agrado ao paladar, o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar, como o chocolate, pode prejudicar o organismo.

Retenção de líquidos, aumento de peso, surgimento de celulites, alteração da glicemia e até cansaço, são alguns dos efeitos negativos do exagero do doce apontados pela nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau.

Para quem abusou dos ovos de chocolate, a orientação da profissional é certeira: voltar à rotina alimentar o quanto antes e investir em um “detox” do corpo, bebendo muita água e incluindo frutas e vegetais na alimentação.

“O nosso organismo tem naturalmente a capacidade de detoxificação através do bom funcionamento do fígado e dos rins. Mas, nós sempre podemos ajudar esses órgãos a funcionar melhor, oferecendo, diariamente, nutrientes e antioxidantes de forma abundante através da alimentação. É válido reforçar que um alimento por si só não tem a função detox”, explica a profissional.

Isso significa ingerir vegetais em boa quantidade, na forma de saladas, legumes cozidos ou refogados, frutas in natura, sucos de frutas e água de coco. “Esses alimentos possuem antioxidantes e fitoquímicos que ajudam a eliminar os radicais livres que podem estar em grande quantidade no corpo”, reforça Renata.

A nutricionista também ressalta que é necessário que haja uma organização com os horários das refeições e um planejamento de cada uma, além de não ter em casa alimentos que deseja reduzir o consumo.

Aproveitando o clima mais quente, a nutricionista do Oba Hortifruti listou três receitas deliciosas para se refrescar, colocar a saúde em dia e facilitar o trabalho do organismo!

1. SMOOTHIE DE PERA COM HORTELÃ

Ingredientes:

1 pera picada com casca, sem semente

5 folhas de hortelã

100mL de água de coco congelada

100mL de água

Suco de 1 limão

Preparo: bata tudo no liquidificador e beba em seguida, sem coar.

2. PICOLÉ DE UVA VITÓRIA

Ingredientes:

1 xícara de uvas vitória cortadas ao meio

1 xícara de água de coco

2 kiwis picados, em tamanho próximo ao das uvas (opcional)

Forminhas de picolé

Preparo: coloque as uvas e os pedaços de kiwi nas forminhas de picolé, alternando entre eles. Complete o espaço com água de coco e leve ao freezer por 2 horas antes de consumir.

3. SALADA VERDE COM CAQUI

Ingredientes:

1/2 maço de rúcula

1/2 caqui maduro cortado em gomos

Cubinhos de queijo (padrão, minas, fetta)

1 colher de croutons

2 colheres de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta a gosto

Preparo: acomode a rúcula e o caqui em uma saladeira. Acrescente os cubinhos de queijo, tempere com sal, pimenta e azeite. Finalize com os croutons e sirva.