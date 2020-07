3 musas de time e modelo falando de superação

O NM traz hoje 3 musas dos times mais populares do Brasil, mas antes uma modelo falando de superação

Denise Dias sobre abusos e traições, “Foi combustível para seguir em frente”

Denise Dias posou para o catálogo de sua coleção moda praia 2021 e exibiu um corpo fantástico nas fotos! A atriz falou que nem sempre foi bem sucedida em seus relacionamentos e hoje serve de exemplo e apoio para muitas seguidoras ao relatar suas experiências em rede social.

“Hoje me considero uma mulher forte e pronta pra luta, mas já passei momentos terríveis em relacionamentos passados regados por abuso e traições. Sempre que posso eu relato essas experiências que me fizeram sofrer em minhas redes sociais, mas nunca vi a necessidade de expor ninguém em meus depoimentos porque o que faz a diferença na vida dos outras pessoas não é saber quem te causou a dor, mas sim o que vc fez com ela, como você transformou a sua dor em combustível para seguir em frente. Hoje sirvo como exemplo para diversas pessoas identificarem se seus relacionamentos são saudáveis ou não e tenho orgulho disso”, disse Denise Dias.

Ela ainda ostenta o título de “musa da marquinha” nas redes sociais.

Musa do Palmeiras só ousadia pro concurso

A modelo e influenciadora Maia Müller faz enorme sucesso nas redes sociais com seu corpo perfeito cheio de tatuagens. A beldade resolveu concorrer ao posto de “Musa do Palmeiras” no concurso Musa do Brasileirão. A linda palestrina quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração.

Maia Müller , de 29 anos, vive em Santo André, na Grande São Paulo, disse que a experiência de concorrer para Musa do Verdão é uma experiência maravilhosa e sente-se muito agradecida por esta oportunidade. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante. “Estou ansiosa e muito feliz. Nunca participei de um concurso de beleza e as concorrentes são lindas. Então a felicidade definie como certeza”, disse a gata alviverde.

Nas redes sociais, ela faz sucesso com seus cliques ostentando toda sua beleza e seu corpo sarado cheio de tatuagens no Instagram oficial @amaiamuller, onde ela possui mais de 50 mil seguidores.

Musa do Fla de olho em títulos

Por meio da suas redes sociais, a modelo Julia Katerine, Musa do Flamengo, publicou no seu perfil uma frase comentando à respeito do empoderamento feminino, que significa a consciência coletiva, expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero.

Ela destacou na postagem em seu Instagram oficial @juliakaterinne que deseja um mundo mais justo para as mulheres conseguirem o que querem. “É importante frisar que quando empodera uma mulher, você muda o mundo. Espero que, em 20 anos, tenhamos menos batalhas e que toda mulher possa ser aquilo que deseja”, escreveu a modelo se aprofundando esse assunto tão importante para as mulheres.

Julia Katerine que também é Miss Paraty e formada em Serviço Social recebeu muitos comentários positivos sobre sua publicação exaltando o empoderamento feminino. “Mulheres unidas jamais serão vencidas”, disse uma seguidora apoiando a causa.

Musa do Ceará rasga o verbo em maiô cavado

Musa do Ceará posa com maiô cavado e dá um chega pra lá no recalque: “você que lute.”

Cearense arretada, como ela mesma se intitula, Carla Pagani exibiu a boa forma durante um ensaio fotográfico vestindo um maiô bem cavado e mandou recado.

“Tem muita gente preocupada comigo enquanto estou plena. Tô me sentindo gostosíssima, realizada, satisfeita e cheia de amor próprio. Você que lute.”, disse a Musa, usando a frase escrita no maiô que vestia.