3 dicas para decorar a casa no Natal gastando pouco

Então é Natal! Ou quase. E, justamente por isso, é hora de começar a planejar a decoração natalina. No entanto, em tempos de crise, algumas pessoas podem acabar se desanimando por conta dos preços, muitas vezes caros, dos artigos festivos desta época do ano.

Mas não há razão para isso. De acordo com especialistas, é possível decorar a casa no Natal gastando pouco ou quase nada. Para tanto, reunimos para você algumas dicas de quem entende do assunto.

Reaproveite

É claro que os itens que você usou na decoração do último Natal podem e devem ser reutilizados neste ano. Isso pode, inclusive, garantir uma tradição visual à sua festa.

Mas se você está enjoado do que tem, especialistas recomendam que você mude a configuração e os enfeites, dando cara nova ao velho. Muitas vezes, apenas ao mudar a posição dos arranjos da árvore de Natal e acrescentar poucas peças novas, já é possível ter uma decoração única e nova.

Além disso, também vale incluir na decoração natalina outros itens que você já tem em casa. Objetos de decoração, como vasos, toalhas de mesa e xales de sofá, além de almofadas nas cores tradicionais, como vermelho, verde, branco e dourado, ajudam a criar um ambiente lúdico e festivo sem que você precise ir às compras.

Invente

Para gastar pouco decorando a casa para o Natal o que não pode faltar é a criatividade. E porque não unir a família na criação de peças novas? Juntos, pais e filhos poderão montar uma árvore de Natal feita com madeira, papelão ou galhos caídos das árvores.

Já uma caixa de fósforo pintada ou coberta com papel de presente pode virar uma mini surpresa natalina a ser pendurada na árvore. Sem falar nas guirlandas, que podem ser confeccionadas com materiais recicláveis ou naturais. O algodão também ganha utilidade, já que simula a neve, característica marcante do Natal no Polo Norte.

Além disso, os decoradores recomendam que se invista em receitas simples e baratas que, além de saborosas, também servem de decoração. Um bom exemplo, são os biscoitos natalinos, que enfeitam as mesas compondo o ambiente festivo.

Abra a mente

Sabe aqueles itens que, além do Natal, podem ser usados em outras ocasiões? Pois eles também podem ajudar a diminuir os custos da sua decoração natalina.

Marcela Campos, editora de decoração no MagoDeCasa, destaca as velas e fitas de laços que são facilmente encontradas em armarinhos, custam pouco e dão um ar natalino à sala da sua casa.

Assim, os itens não precisam, necessariamente, ser natalinos. Você pode utilizar peças aleatórias e até de cores variadas para criar a sua própria decoração.

Até mesmo as luzes de Natal podem ser encontradas com preços mais em conta se você optar por modelos utilizados em jardins e áreas externas, ao contrário daquelas especificamente vendidas para a noite de natal que são mais caras.