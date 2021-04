2º arrastão em Nova Odessa recolhe 2 toneladas

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa retirou, durante o segundo “arrastão” na região central realizado no último sábado (17), mais duas toneladas de objetos que serviam de criadouros de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus de doenças como dengue, zika e chikungunya. Somando os dois finais de semana de trabalho, cerca de 3,5 toneladas de criadouros foram retiradas dos quintais das residências.

De acordo com a encarregada do Setor de Zoonoses da Prefeitura, a veterinária Paula Faciulli, durante a atividade, 147 residências foram vistoriadas pelas equipes da Prefeitura. Apenas quatro casas estavam fechadas e outras 21, desocupadas.

“O arrastão do sábado foi novamente um sucesso. Foi possível retirar um caminhão lotado de objetos que serviam de criadouros. Durante a ação, em apenas uma casa localizamos larvas do mosquito Aedes aegypti. Encontrar larvas é sempre preocupante, e é fundamental que a população faça constantemente limpeza em seu quintal e recolha qualquer tipo de objeto que possa acumular água. Esse arrastão, com o recolhimento de materiais, auxilia ainda mais esse importante trabalho preventivo”, avaliou Paula.

A encarregada de Zoonoses alertou ser “fundamental que a população dos demais bairros colabore, mantendo os quintais limpos e eliminando possíveis criadouros” – em resumo, qualquer recipiente ou objeto inservível que possa acabar água limpa e parada. “A redução de criadouros ainda é o melhor método para se prevenir a proliferação de mosquitos e das doenças transmitidas por eles”, disse Paula, ressaltando que 80% dos criadouros são “domésticos”, ou seja, estão nas moradias das pessoas.

No próximo sábado, dia 24, o arrastão continua pelo centro. “A região é grande e esperamos realizar mais de 200 visitas domiciliares. Contamos com o apoio da população”, destacou. Os munícipes que identificarem possíveis criadouros em terrenos baldios também devem comunicar o Setor de Zoonoses da Prefeitura, pessoalmente ou por meio do telefone (19) 3466-3972.

Casos

Até agora em 2021, a Vigilância Epidemiológica Municipal confirmou 47 casos positivos de dengue no município. “A ocorrência de chuvas e temperaturas altas cria um clima propício para proliferação do Aedes aegypti”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

“Por isso, a população tem que ser aliada na eliminação de recipientes que acumulam água, principalmente os pequenos depósitos, como potes, latas, pneus, plásticos, entre outros. Uma simples tampa de refrigerante com água parada pode ser o local escolhido pela fêmea para colocar seus ovos”, completa Faciulli.