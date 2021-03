2ª live da Cultura da PMNO debate ‘Violência Doméstica’

A segunda da série de três transmissões ao vivo da Diretoria de Cultura da Prefeitura de Nova Odessa em homenagem ao Mês da Mulher foi realizada na noite de quinta-feira (18). O tema, “Violência Doméstica e Lei Maria da Penha”, trouxe a advogada Cema Leal, especializa nas leis do feminicídio e Maria da Penha, além de idealizadora do Projeto Ísis, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade e violência doméstica.

“Nesta segunda live, tivemos a ilustre presença da advogada Cema Leal, do Projeto Ísis, de apoio e conscientização de mulheres vítimas de violência doméstica. O ‘entrevistador’ foi nosso diretor de Cultura, Carlos Pinotti, que conduziu esse importante bate papo e apresentou estatísticas alarmantes sobre esse cenário”, elogiou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Segundo o Fóum Brasileiro de Segurança Pública, o feminicídio cresceu 22% na pandemia. Só em 2020, foram registradas mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher no Disque Denúncia 180, de acordo com o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial em feminicídios.

Depois de números assustadores, a advogada explicou quais são os cinco tipos de violência doméstica, como a psicológica, moral, sexual, física e patrimonial. “O principal disso tudo é que as mulheres não têm informações de como denunciar corretamente e quais medidas protetivas têm direito contra o agressor. É isso que precisamos mudar”, comentou Cema.

“A Lei Maria da Penha foi um grande avanço para esses casos, e precisa ser amplamente divulgado para evitar agressões e até mortes. Para quem quiser mais informações, principalmente sobre a lei, como denunciar e quais medidas protetivas têm direito, pode assistir a live no Facebook oficial da Prefeitura”, complementou o diretor de Cultura.

Na live, também foi falado do ciclo da violência. Foram tópicos como os cinco tipos de violência doméstica – quais são e como identificar; como denunciar os casos; quem pode ser o agressor; quem tem direito à medida protetiva; e o que acontece após a denúncia. “Às vezes, o que parece ser somente uma brincadeira já é um indício de uma futura agressão. Então toda mulher precisa estar atenta a todo passo”, finalizou Cema.

Programação

No total, foram programadas três “rodas de conversas” em março, para abordar diferentes temáticas sobre o universo feminino – como por exemplo o empreendedorismo, autoestima, saúde e violência doméstica. A estreia, no dia 11 de março, foi com a empresária e advogada Fernanda Volpe, a empreendedora e cabeleireira Beatriz Souza, a publicitária e atriz Ana Paula e a empreendedora e youtuber Thalita Cazari.

Elas falaram sobre “Empoderamento Feminino, Independência, Autoestima e Empreendedorismo”, com centenas de engajamentos e comentários. A terceira e última roda de conversa da série está programada para o dia 25, com o tema “Saúde da Mulher”. As convidadas são a nutricionista Yasmin Facina, a fisioterapeuta Tatiane Sperchi e a psicóloga Débora Souza.

A transmissão começa a partir das 20 horas, ao vivo, pelo Facebook da Prefeitura de Nova Odessa, disponível em https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa– onde os vídeos ficam disponíveis mesmo depois das lives.