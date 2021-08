Nova Odessa tem 29 casos positivos e 29 curados de Covid em 72h, sem óbitos

O boletim diário de evolução da pandemia divulgado na segunda-feira (09/08) pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Nova Odessa trouxe mais 29 exames positivos de Covid-19 com relação ao informativo da última sexta-feira, além de mais 29 pacientes já considerados curados da doença. Nova Odessa foi assim a 6.077 casos positivos da doença desde março de 2020.

Com mais 29 pacientes curados em 72h, a cidade chegou também a 5.373 pacientes já considerados curados (ou 88,4% do total de contaminados). Os casos suspeitos de Covid-19 aguardando o resultado de exames diminuíram em 37 ocorrências, e são agora 257 no total.

Não houve confirmação pela Vigilância de novos óbitos pela doença de moradores da cidade. Nova Odessa permanece assim com 211 moradores vitimados pelo novo coronavírus, com uma taxa de letalidade real de 3,47% dos contaminados e testados positivos.

Os óbitos de moradores da cidade em investigação para Covid-19 permaneceram em quatro. Outros onze moradores de outras cidades faleceram nos serviços de Saúde de Nova Odessa, mas são computados em seus municípios de origem.

O número de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) subiram de 11 para 14 ao longo do final de semana. Havia, na segunda-feira, oito novaodessenses internados na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e seis em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado, mas nenhum sob cuidados na nova ala respiratória do Hospital Municipal – situação que já se repete há alguns dias.

O boletim diário é publicado diariamente nos canais online da Prefeitura, incluindo Facebook (www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/), Instagram (www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/) e, eventualmente, também no site www.novaodessa.sp.gov.br.

Além disso, foi disponibilizado há algumas semanas o novo portal online com informações sobre a pandemia e a vacinação, que traz o boletim atualizado em tempo real e que pode ser consultado por qualquer pessoa em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/, na opção “Painel Covid” – ou diretamente em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/painel.html.

MANTENHA OS CUIDADOS

Apesar de a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuar avançando diariamente em Nova Odessa, a Secretaria Municipal da Saúde sempre reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.