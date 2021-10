Thiago Martins acompanha reta final das obras do acesso ao Terras do Imperador

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), visitou na terça-feira (26) a fase final das obras do novo acesso ao condomínio Terras do Imperador e região, localizada ao lado do Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação”.

Segundo o parlamentar, o novo acesso é uma reivindicação antiga dos moradores desde o lançamento do loteamento fechado, há mais de 15 anos, por conviverem com o risco diário de acidentes, uma vez que para acessar o bairro Jardim Imperador pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) os veículos precisavam reduzir a velocidade ainda na faixa de rodagem, dividindo espaço com quem seguiam para acessar a Rodovia Anhanguera.

Durante a visita, Martins lembrou os desafios para a liberação do novo acesso. “Por inúmeras vezes cobramos o Departamento de Estradas de Rodagem para autorizar esta importante obra. Participamos de diversas reuniões na sede do órgão estadual em Rio Claro, juntamente com representantes do Poder Executivo americanense, o então deputado estadual e atual prefeito Chico Sardelli e a associação de moradores, buscando maneiras de viabilizar este acesso”, comentou.

As obras foram realizadas por meio de parceria público-privada, com os custos arcados pelo condomínio. No local foi realizado o alargamento da via, construção de calçada, muro de arrimo e pavimentação asfáltica. Durante a visita, estava sendo iniciado o serviço de sinalização de trânsito. “Acompanhamos de perto esta demanda desde o início e é motivo de alegria, após tantas tratativas, ver que a obra está em fase final. Em breve os moradores da região poderão transitar com maior segurança pelo local, o que já deveria acontecer há muito tempo”, concluiu.