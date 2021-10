Vereadores de Santa Bárbara seguem com “saidinhas” do plenário

As saidinhas do plenário de alguns vereadores de Santa Bárbara durante as sessões continuam chamando a atenção da imprensa e de colegas na Câmara Municipal. Em agosto, o NM já havia falado sobre a “nova prática”.

Toda terça-feira, em diversos momentos do encontro – que é a única obrigação dos parlamentares e acontece apenas uma vez na semana-, várias cadeiras ficam vazias. Por várias vezes a reportagem do NM presenciou um ou outro parlamentar usando a palavra e sendo ouvido por poucos colegas, enquanto outros haviam saído do plenário. A Câmara possui 19 vereadores.

Nesta terça-feira, no momento em que o NM registrou as cadeiras vazias – ainda durante a discussão dos projetos -, 7 vereadores não estavam em seus lugares, cena que vem se repetindo toda semana. Foram eles:

Isac Motorista (Republicano), Celso Ávila (PV), Katia Ferrari (PV), Casemiro (Podemos),Uruguaio (MDB), Jesus Vendedor (Avante) e Felipe Corá (Patriota).