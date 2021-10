Bill vai a Câmara “visitar” trio tucano; Leoncine, Brochi e Malheiros

O ex-prefeito de Nova Odessa e agora coordenador regional do PSDB, Bill estave na Câmara de Americana na última semana para tratar com os vereadores do partido. Bill passou pelos gabinetes dos três parlamentares tucanos Thiago Brochi, Vagner Malheiros e Lucas Leoncine.

A visita de Bill teria sido para convidar pessoalmente os vereadores do partido para o encontro que a Coordenadoria Campinas fará no dia 23, na Câmara de Engenheiro Coelho, para discutir as prévias presidenciais. O encontro deve reunir os 34 vereadores do PSDB nas 22 cidades que compõem a Regional Campinas, vice-prefeitos e presidentes dos diretórios municipais.

A visita “mais demorada” de Bill teria sido no gabinete de Brochi, que hoje, apesar de se manter no partido, está rachado com os “grandões” deputados Vanderlei e Cauê Macris – esse último atualmente na Casa Civil. Bill teria cobrado de Brochi postura mais “leve” em relação ao hoje governador João Doria (PSDB).