Câmera da Gama flagra dois furtando cemitério da Saudade

Equipe do sistema de monitoramento da Guarda Municipal de Americana avistou dois indivíduos no interior do Cemitério da Saudade na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4h.

Diante do observado, uma equipe foi até o local e realizou a abordagem da dupla, um homem de 31 anos e outro de 30. Com eles, nada de ilícito foi encontrado, porém, após averiguação no local, foi localizado um vaso de bronze largado no meio do corredor próximo do muro onde os indivíduos foram visualizados nas câmeras.

Diante dos fatos, as partes e objetos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foram ouvidos e liberados. Os pertences foram devolvidos a vítima.