Eleição no SEAAC: Diretoria é eleita com 98,60% dos votos

O SEAAC de Americana e Região realizou eleição para renovação da Diretoria nos dias 21,22 e 23 de setembro. A eleição teve chapa única. A atual Presidenta que encabeçava a Chapa 1, Helena Ribeiro da Silva, foi reconduzida ao cargo para o mandato 2021-2025 com 98,60% dos votos válidos. 1,04% dos associados votaram em branco e 0,35% anularam o voto. Do total de associados 85,28% votaram na eleição, que teve uma urna fixa, na sede do Sindicato e outras três itinerantes.

“O resultado foi positivo tanto do ponto de vista de aceitação do nosso trabalho como do número de trabalhadores associados que votaram. Nossa base é muito extensa e pulverizada. Temos poucas empresas grandes e muitas pequenas, o que dificulta o acesso ao eleitor. Além disso, muita gente está em home office. Tivemos que ir tanto nas empresas onde temos sócios como nas casas dos associados, com a dificuldade de não encontrá-los. Mas fizemos todo o possível para dar ao sócio o direito de se manifestar através do voto”, explicou Helena.

A nova Diretoria do SEAAC ficou composta da seguinte forma: Presidenta, Helena Ribeiro da Silva; Diretora da Secretaria de Administração e Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva; Diretora da Secretaria Geral, Vlaici Sartorato da Silva; Diretor da Secretaria de Formação Sindical, Saúde e Previdência Social, José Carlos Bispo de Souza Júnior; Diretora da Secretaria de Assuntos da Mulher, Criança e Adolescentes, Rosangela Cristina Amado. Conselho Fiscal: Maria Moura Gimenez, Silvana Aparecida Polline e Ivani Fiorentin. Suplentes: Lourdes Claro Ribeiro da Silva, Laís Perezin Alonso, Liliana Regina Ricardo Silveira Rosa, Maria Regina Rosa e Isabel Duarte de Araújo Bumussa.

“UNIÃO E PERSEVERANÇA!”

Após o advogado da Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo (FEAAC), Dr. Fábio Zanão, apurador oficial da eleição, proclamar o resultado final, Helena agradeceu a participação e esforço de todos no processo eleitoral e já deu um recado para a Diretoria: “Precisamos manter a união e a perseverança. Infelizmente o movimento sindical, tão importante para o equilíbrio das relações trabalhistas vem sofrendo seguidos ataques dos governantes, que prezam pela proteção exclusiva do lado que já é mais forte. O percentual de votos que alcançamos mostra que a nossa resistência está sendo vista como o caminho certo. Vamos em frente”!