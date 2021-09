Rolê errado, foram parar na delegacia, mas acabaram soltos

Durante patrulhamento da Guarda Municipal de Americana pela Avenida Bandeirantes, por volta das 15h deste domingo, equipe se deparou com um veículo em alta velocidade e direção perigosa. Diante do fato, a viatura iniciou o acompanhamento e encontrou o veículo na Rua Ceará.

A equipe então realizou a abordagem de dois indivíduos que estavam próximos ao veículo, encontrando uma bolsa que havia sido dispensada e continha módulos para efetuar furto de veículos. Ainda na busca, a equipe encontrou a chave do veículo jogada no chão.

Com a chave, os agentes realizaram busca no interior do veículo e encontrou uma carteira com documentos de uma terceira pessoa, dinheiro, cartões, uma porção de cocaína e garrafa de cerveja aberta.

Questionados, os indivíduos negaram estar na direção ou mesmo no interior do veículo, porém, a equipe verificou imagens de segurança cedidas pela população, onde foi possível afirmar que a dupla estava no carro.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou os indivíduos para a Central de Polícia Judiciária e fez a remoção administrativa do veículo. Uma das partes autorizou a coleta de sangue, foi ouvido e os dois foram liberados.