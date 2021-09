Roubo de gado. Gama age e pega três em Americana

Equipes da Guarda Municipal de Americana receberam informações na manhã desta sexta feira (24) de um roubo de animais ocorrido na cidade de Piracicaba.

Segundo informações preliminares, cinco indivíduos armados chegaram em um veículo e renderam a vítima que chegou a ser agredida, e roubaram 08 cabeças de gado, sendo 02 ainda bezerros. Os animais foram transportados em um caminhão que estava em posse dos criminosos sentido a cidade de Americana.

Com base na informações, as equipes deram início a um patrulhamento no bairro Jardim dos Lírios, logrando êxito em localizar os animais em uma área pública na Rua Graúnas.

Dois indivíduos foram detidos no momento em que um dos animais era abatido e um está sendo averiguado. A perícia foi acionada e a vítima está sendo levada para a Central de Polícia Judiciária.

As armas e os demais indivíduos até o momento não foram localizados.