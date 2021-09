Gama recupera veículo roubado na manhã desta quarta

A Guarda Municipal de Americana recuperou um veículo roubado na manhã desta quarta-feira.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu a informação do roubo de uma veículo pela Avenida Campos do Jordão, Parque Novo Mundo. Com os dados do emplacamento e modelo do veículo, a equipe encontrou o veículo não muito longo, na Rua Rafard, Parque Universitário.

A vítima então compareceu ao local e acompanhou a apresentação dos fatos na Central de Polícia Judiciária, onde o veículo foi restituído. Ninguém foi preso.