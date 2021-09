APAE Americana passa por reforma e inicia atendimentos privados

Aconteceu, na manhã desta terça-feira, a inauguração do complexo de salas na APAE de Americana. O objetivo do evento foi apresentar estratégias para desenvolver a “Sustentabilidade da APAE”.

Com apoio de vários empresários, a APAE liberou cerca de 510m2 para ampliação de novos serviços e revitalização da piscina terapêutica e construção do complexo administrativo.

Informações – Novos Serviços Pagos – Sustentabilidade APAE

Desde o início da pandemia COVID 19, em março/2020, a APAE de Americana enfrenta dificuldades financeiras, já que parte dos atendimentos foram interrompidos, cessando porcentagem considerável de receitas advindas de convênios públicos e particulares; doações; promoções e eventos, fazendo-se necessário empreender esforços na busca por alternativas e estratégias para continuar o suporte aos usuários e familiares, assim como a manutenção dos pagamentos de salários dos funcionários e despesas básicas da entidade.

A APAE atua em Americana há 53 anos. Os atendimentos iniciais agraciavam cerca 14 beneficiários. Hoje são aproximadamente 1.100 matriculados – nos diversos

programas de atendimento nas áreas da saúde, assistência social, escola de educação especial e inclusão no mercado de trabalho.

Dentre os esforços para que a APAE não sucumbisse à crise, os contratos de trabalho de nossos colaboradores foram suspensos ou reduzidos, muitos ajustes e

remanejamentos de contas realizados e, sabedora das dificuldades, a população de Americana foi de suma importância, confiando no trabalho da entidade, contribuindo e muitas vezes compartilhando ideias para que as atividades realizadas há 53 anos não fossem ainda mais prejudicadas.

Na busca por soluções, a APAE recebeu profissionais de saúde, representantes de convênios médicos, clínicas e órgãos públicos, oferecendo serviços especializados e tentando firmar novas parcerias que pudessem gerar frutos para a entidade, garantindo sua sobrevivência e, principalmente, garantindo o atendimento às tantas famílias beneficiadas pela APAE.

Nesse sentido, com grande satisfação e esperança de uma nova fonte de custeio, que possa subsidiar, em parte. as atividades, a APAE Americana anunciou, amparada pela legislação vigente – “LEI Cebas” Nº 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009” – a disponibilização de serviços pagos, sem qualquer alteração dos serviços já realizados, destacando-se que toda receita obtida será revertida à atividade fim da APAE, cumprindo-se integralmente sua função social e estatutária de oferta de atendimento de excelência à pessoa com deficiência.

Iniciaremos a oferta dos seguintes serviços no mês de setembro de 2021:

– Avaliação Multidisciplinar;

– Avaliação Neuropsicológica;

– Intervenção baseada nos princípios da ABA;

– Avaliação e Intervenção Fonoaudiólogica (PECs);

– Acompanhamentos das dificuldades escolares;

– Pediasuit / Therasuit

– Integração Sensorial;

– Denver – Avaliação/Atendimento;

– Cursos / Palestras/ Orientações e Capacitações em Escolas;

Os serviços referidos podem ser adquiridos por meio de planos de saúde ou

diretamente na sede da APAE.

Reafirmamos nosso compromisso de servir à pessoa com deficiência, agradecemos

à sociedade americanense por todo apoio dedicado à APAE e deixamos o nosso

convite para que você, que ainda não conhece o trabalho da entidade, venha fazer

uma visita.

As contribuições à APAE podem ser realizadas através dos seguintes programas:

– Voluntariado;

– Projeto Empresa Solidária;

– Telemarketing;

– Eventos;

– Programa Nota Fiscal Paulista;

– Bazar;

– Campanha Tampinha Solidária;

Para poder oferecer os espaços, a APAE passou por uma grande reforma, parte custeada com dinheiro arrecadado através de doação de tampinhas e ajudas voluntárias, como a da arquiteta Thaís Beraldo Paixão, que realizou o projeto e acompanhou a obra do início ao fim.