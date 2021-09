Rodava com veículo dublê e caiu pra Gama

A Guarda Municipal de Americana recebeu um alerta na tarde deste sábado, através do monitoramento do controle da corporação, de que um veículo que trafegava pela Rua Cabo Oswaldo de Moraes, no bairro Conserva, seria dublê.

Uma viatura então se deslocou até o local indicado, e realizou a abordagem. O condutor foi questionado da procedência do veículo e alegou que teria assumido o financiamento e que estaria em nome de outra pessoa.

Prosseguindo na identificação veicular, a equipe constatou, através de equipamento Raster, que o chassi no sistema do veículo era divergente do fixado na estrutura do veículo e que inclusive estava inscrito de forma diferente do convencional. Ainda, foi identificado que o número do motor estava suprimido e que o QR Code das placas Mercosul não eram identificadas pelo sistema VIO, do governo, por se tratar de placas possivelmente falsas.

Após todas as averiguações, foi verificado que o veículo original era do mesmo modelo – um Jeep Regenade, porém com placas diferentes, constando produto de roubo pelo município de Santo André SP.

Diante dos fatos, o veículo foi conduzido, juntamente com o condutor, até a CPJ, onde a autoridade policial, após tomar ciência dos fatos, acionou a perícia. Contatou-se também todas as situações já levantadas pelas equipes – que se tratava-se de um veículo dublê -, e deliberou pelo flagrante por crime de receptação, estipulando fiança de $3.000,00 e apreendendo o veículo. A fiança foi paga e indivíduo liberado.