Furtaram retroescavadeira em Campinas, largaram no mato e Gama encontrou

Por solicitação do controle, equipes da Guarda Municipal de Americana se deslocaram até a Rua das Siriemas, na Vila Mathiensen, em Americana, para averiguar a informação de que uma retroescavadeira estaria pelo local. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (8).

As informações recebidas davam conta de que uma retroescavadeira, no valor de R$200 mil, de propriedade da empresa Gramacow, havia sido furtada em Campinas, no interior da Universidade Unicamp. Informações do rastreamento de satélite indicavam que o maquinário estaria nas imediações do bairro citado.

De posse das informações, a equipe da Guarda entrou a pé em uma área de mata e encontrou a retroescavadeira. Como o maquinário estava no município de Nova Odessa, a guarda de Americana fez o acompanhamento e repassou a ocorrência para a cidade vizinha para que fosse devolvido ao proprietário.