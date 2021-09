Três adolescentes encontrados sem água, comida e energia em Americana

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi solicitada nesta segunda-feira, através do rádio, a comparecer na Rua Antonio Nunes, no bairro Campo Limpo. As primeiras informações davam conta de que seria uma invasão de residência e três adolescentes teriam sido abandonados sem comida, luz e água.

No local, a equipe constatou as informações. Além dos adolescentes, a guarda também encontrou pequena quantidade de maconha, dinheiro e um pássaro -0 canário da terra, sem documentação e anilha.

O adolescentes foram encaminhados ao Hospital Municipal e passaram por atendimento médico. Após, foram acompanhados pela assistente social e conselho tutelar ao plantão policial, onde os fatos foram apresentados.

A droga, dinheiro e pássaro foram apreendidos. O pássaro será solto em local adequado. Os adolescentes foram encaminhados para uma casa abrigo.