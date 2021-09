Tentava passar notas falsas, foi levado, mas acabou solto

Em patrulhamento Tático de Romu por volta das 3h da manhã deste domingo, foi informado através da rede rádio que um indivíduo estaria tentando passar dinheiro possivelmente falso em um estabelecimento da Rua São Gabriel, São Manoel.

No local, a equipe, em conversa com o solicitante, foi informada de que em datas anteriores o mesmo indivíduo teria passado uma cédula de R$200 em seu estabelecimento de procedência duvidosa e que nesta data estaria fazendo o mesmo.

Realizado busca pessoal no suspeito, foi encontrado uma cédula no valor indicado, bem como uma cédula de 5 dólares. A vítima reconheceu o indivíduo, relatando ainda que vários outros estabelecimentos comerciais foram vítimas da mesma pessoa, inclusive reconhecido por fotografias através de grupo comercial no whatsapp.

Diante dos fatos, o suspeito foi apresentado, bem como as três cédulas, ao DPF na cidade de Piracicaba, deliberando autoridade policial signatária pela apreensão das cédulas e após indivíduo ouvido, acabou sendo liberado.

Apreendidos:

2 cédulas no valor de R$200,00

1 cédula no valor de $5 dólares

1 aparelho telefone celular