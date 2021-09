DISE apreende carga de drogas avaliada em R$2 milhões em Americana

Durante a tarde desta terça-feira, a DISE de Americana deflagrou a 3ª Fase da Operação Fronteira que visa combater o Tráfico Interestadual de Drogas.

Durante a 3ª Fase, equipes operacionais da DISE verificavam denúncia de uma Cavalo Trator de cor azul acoplado a 01 Bi-Trem que vinha do estado do Mato Grosso carregado com drogas destinados a área de circunscrição da Seccional de Americana. Realizando o monitoramento das rodovias locais, os investigadores localizaram um veículo nas características descritas na denúncia.

Em momento oportuno, os policias realizaram a abordagem da carreta, no km 128 da Rodovia Anhanguera, altura do município de Americana. Durante o procedimento de abordagem veicular, em entrevista com o motorista, ele acabou confessando que transportava algo de ilegal na carreta, sem saber o que seria, nem a localização.

A partir dessa informação, a carreta foi escoltada juntamente com o motorista para a sede da DISE onde, após busca minuciosa pelo veículo, foram localizados 80 tijolos de cocaína, drogas avaliadas em R$ 2.000.000,00. Neste momento foi dada voz de prisão ao motorista, sendo a ocorrência apresentada à Autoridade Policial.

O Dr. Marco Antônio Pozeti adotou as medidas pertinentes de polícia judiciária, sendo lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. Após a conclusão dos trabalhos em sede de delegacia, o preso foi submetido a exame cautelar e transferido ao sistema penitenciário, ficando à disposição da justiça.