Sesi Americana abre vagas para curso gratuito de robótica

A Sesi de Americana vai ofertar gratuitamente o curso de Programação e Robótica, dedicado à comunidade local de baixa renda, com início programado para 20 de setembro. Alunos do Sesi-SP interessados em aprofundar conhecimentos além da prática curricular também podem se inscrever. As inscrições online serão abertas a partir das 19 horas desta segunda-feira, 30 de agosto.

O curso contará com duas turmas, sendo 12 vagas para cada uma: kids (entre 8 e 11 anos) e teens (de 12 a 15 anos). As aulas serão ministradas no Centro Educacional Sesi “Mendel Steinbruch” (CE 101), localizado no Parque Universitário. O curso terá duração de 40 horas totais, com dois encontros semanais.

Os participantes vão aprender conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica, atendendo às expectativas de aprendizagem contemporâneas, com desenvolvimento das seguintes competências: Pensamento científico, crítico e criativo; Pensamento computacional (raciocínio lógico, lógica de programação); Resolução de situação-problema; Cultura Maker e projetos de autoria; e Trabalho em equipe (colaboração, respeito, empatia etc).

Durante as aulas, os alunos terão acesso a material didático desenvolvido pela Fundação Micro:bit e adaptado pelo Sesi São Paulo; ao software Microsoft MakeCode, voltado para Programação e Criação de projetos; além de Placa processadora Micro:bit com sensores, botões de acionamento e matriz de leds integrados.

A Escola Sesi de Americana é referência no ensino de robótica, tendo conquistado diversos títulos na área, como: campeã mundial do World Festival em 2018, campeã brasileira da First Lego League (FLL) em 2016, e medalhista de bronze da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) em 2020.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente de forma online e terão início a partir das 19 horas desta segunda-feira, 30 de agosto. Serão 12 vagas por turma (kids e teens) e o preenchimento será por ordem de inscritos. As inscrições se encerram em 6 de setembro ou quando as vagas forem preenchidas.

O curso é totalmente gratuito e os candidatos deverão apresentar, quando solicitada pelo Sesi, uma autodeclaração escrita de próprio punho para comprovação de baixa renda (famílias com renda per capita mensal de até meio salário-mínimo e/ou até três salários-mínimos totais).

Os interessados em fazer o curso, mas que não se encaixam nos critérios de baixa renda, também podem se candidatar. Neste caso, o investimento a ser pago é o de R$ 300,00.

Serviço

Curso de Programação e Robótica

Inscrições online: a partir das 19h de 30/8 a 6/9 ou até o preenchimento das vagas

– Turma Kids (12 vagas): de 8 a 11 anos 3ª e 5ª, das 16h30 às 18h – Turma Teens (12 vagas): de 12 a 15 anos 2ª e 4ª, das 14h às 15h30 Mais informações em: 19 3461-9179 / 3471-9027

Sobre SESI ROBÓTICA

SESI ROBÓTICA é uma escola de programação e robótica dentro das escolas da rede SESI-SP, aproveitando a estrutura das unidades. Os cursos oferecidos são destinados à comunidade e alunos da rede escolar SESI-SP que tiverem interesse em aprofundar conhecimentos além da prática curricular.