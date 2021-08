Ironia e brasilidades para rir e refletir

Contos recheados de humor protagonizados por diversos tipos de malas divertem e questionam o leitor sobre o próprio comportamento

Aquele cunhado que insiste em pedir dinheiro emprestado; a amiga que coloca os outros em uma roubada; a namorada ciumenta e controladora; o passeio frustrante daquele fim de semana; os adolescentes que aprontam com os pais; a tia casamenteira que quer ver os sobrinhos no altar…



Em Somos Todos Malas, com olhar preciso e diálogos afiados, a mestre e doutora em Letras Daniela Yuri Uchino faz um raio X da sociedade-mala do século 21. São 20 histórias cheias de ironia e brasilidade que, além de divertir, ajudam o leitor a aprimorar o olhar crítico sobre si mesmo, a família e os relacionamentos.

As situações desconfortáveis provocadas pelos vários tipos de “mala sem alça” têm por inspiração algumas experiências reais da autora e, a grande maioria está baseada em suas observações e análises críticas do comportamento da sociedade brasileira atual. É por isso que o livro atende à expectativa dos leitores; tanto dos que buscam apenas o entretenimento, quanto àqueles que desejam mergulhar nas camadas mais profundas da obra.

Entre as referências literárias da autora em Somos Todos Malas está o escritor, humorista, cartunista e romancista brasileiro Luis Fernando Veríssimo. Ao satirizar as situações vivenciadas pelos personagens, oferece um despertar para o processo de empatia entre as pessoas; desta forma, Daniela cumpre um de seus propósitos que é o de tirar o leitor de sua zona de conforto. Então, tenha cuidado e atenção, porque como diz a autora: “Somos todos malas e juntos vivemos em sociedade.”

Ficha Técnica

Título: Somos Todos Malas

Autora: Daniela Yuri Uchino

Editora: Casa do Escritor

ISBN: 978-65-00-24926-2

Páginas: 268 páginas

Formato: 14 x 21 cm

Preço: R$ 39,90

Link de venda: https://www.amazon.com.br/dp/6500249267

Sinopse: São 20 histórias de muito humor e diversão com os “Malas sem alça”. Aquele cunhado que insiste em pedir dinheiro emprestado; a amiga que coloca “os amigos” em uma roubada; a namorada ciumenta e controladora; o passeio frustrante daquele fim de semana; os adolescentes que aprontam com os pais; o baita presente ganho e que surpresa; a tia casamenteira querendo ver os sobrinhos no altar; a atividade física engraçada na juventude acumulada (terceira idade); a nossa velha quarentena; e como não podia deixar de ser, a sogra mais do que uma mala, lá vem ela, a sogra-baú!

Sobre a autora: Daniela Yuri Uchino é paulistana, mestre e doutora em Letras pela USP. Em 2020 e 2021, participou das antologias literárias de contos e crônicas, respectivamente, Histórias do Isolamento e Histórias do carnaval, ambas da editora Todas as Musas. Mãe de duas crianças em idade escolar, Daniela vive em São Paulo, em meio ao dia a dia agitado de uma grande cidade.

