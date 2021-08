Moradores do Monte Verde serão vacinados neste sábado

A Secretaria de Saúde de Americana irá, neste sábado (7), vacinar contra a Covid-19 os moradores com 22 anos ou mais, dos assentamentos Monte Verde, Roseli Nunes, Milton Santos e Sobrado Velho, localizados na região do pós-represa. A ação será feita no Centro Comunitário, localizado na Rua Mico-Leão, nº 3, no bairro Monte Verde, com início previsto para às 8h.

Além da primeira dose aos moradores com 22 anos ou mais, os profissionais da Saúde também irão aplicar a segunda dose naqueles que já receberam a primeira aplicação e estão dentro do prazo para a conclusão do esquema vacinal.

A campanha deste sábado será apenas para esta região, sendo que os demais pólos retomam na próxima segunda-feira (9), com a vacinação de primeira dose aos moradores em geral com 22 anos ou mais e de segunda dose aos profissionais de saúde, profissionais de educação, gestantes e puérperas, portadores de deficiência permanente, portadores de comorbidade e idosos.

O vereador Juninho Dias (MDB) reuniu-se nesta semana com o secretário municipal de Saúde, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, para solicitar a vacinação em caráter especial para a população do bairro.

A iniciativa do parlamentar levou em consideração a distância do bairro em relação à área urbana, a falta de transporte público adequado e a precariedade do acesso à internet naquela localidade.

“Muitos ali não têm ciência da importância da vacinação, não têm meios de chegar à informação e agendar a sua vacina. Para que tenha um atendimento de qualidade a toda população, é necessário que o poder público também vá ao encontro de quem não tem condições de chegar até o serviço público. Só assim teremos uma política pública de saúde justa”, concluiu Juninho.