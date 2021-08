De olho em 2022, Denis Andia encontra com Juninho Dias

O ex-prefeito de Santa Bárbara e provável candidato a deputado no próximo ano, Denis Andia (PV), esteve com o vereador de Americana Juninho Dias (MDB) na última semana. O encontro aconteceu no bairro Zanaga.

Denis segue na articulação cavando espaço na vizinha Americana e dessa vez mirou o vereador mais votado que possui bastante força nas áreas periféricas da cidade, além da proximidade “especial” com o ex-prefeito Omar Najar (MDB).

Juninho, que teve 3998 votos em 2020, já descartou a possibilidade de disputar as eleições para deputado e seu apoio deve ser cobiçado pelos que estarão na corrida eleitoral.

“O Denis me procurou e conversamos sobre possibilidades para o ano de 2022. Um bate papo pra gente se conhecer pessoalmente e trocar ideias. Ele deve ser candidato a deputado no próximo ano e desejo muita sorte nessa caminhada, ele fez um bom trabalho à frente da cidade de Santa Bárbara”, disse Juninho.