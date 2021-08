Tentou levar celular e carteira, perdeu tudo e ainda rodou pra Gama

A Guarda Municipal de Americana foi informada, através do controle, que um roubo estaria em andamento pela rua Major Rheder, no bairro Vila Rheder, na tarde de sexta-feira (30). Ao chegar no local, a equipe ouviu a vítima e percebeu que tratava-se de uma tentativa de furto.

De acordo com a vítima, o homem havia entrado no endereço e pego um celular e carteira, que continha documentos e dinheiro, mas ao ter chegar perto do indivíduo, o mesmo soltou os objetos e fugiu.

De posse das características, a equipe realizou patrulhamento e encontrou o indivíduo no cruzamento da Rua Carioba com a Carlos Gomes. Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado.

Feito contato com a vítima, o indivíduo foi reconhecido, sendo assim conduzido ao plantão policial onde foi relatado os fatos à autoridade policial, que deliberou a prisão em flagrante da parte, que ficou à disposição da justiça.