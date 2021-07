Sumaré promove distribuição de mudas de árvores no Picerno

Em celebração aos 153 anos de Sumaré, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove nos finais de semana a distribuição de mudas frutíferas, nativas e árvores de calçadas, sempre das 8 às 12 horas. Neste sábado, dia 31, a ação será no campo da Avenida Fuad Assef Maluf, na região do Picerno. A distribuição ocorre seguindo todas as normas sanitárias e de proteção.

O objetivo é incentivar a população quanto à preservação ambiental, mobilizando os munícipes a plantarem mudas de árvores em áreas urbanas e rurais. No último sábado, dia 24, mais de 400 mudas foram distribuídas na região de Nova Veneza.

“A distribuição das mudas é mais uma ação em celebração ao aniversário da cidade, que leva o nome de uma linda orquídea e que trabalha a conscientização ambiental e sustentabilidade. Desde 2017, mais de 35 mil mudas foram plantadas em toda a cidade, recuperando áreas degradadas. Nossas tendas percorrem todas as regiões, distribuindo as mudas, seguindo todas as normas de segurança tanto com o colaboradores quanto com a população. Convidamos nossos moradores a se juntarem a nós e contruir uma cidade cada vez mais verde” disse o secretarpaio de Meio Ambiente, Carlos Barijan.

“Sumaré é nome de uma orquídea e o nosso objetivo é despertar nos nossos moradores o sentimento de pertencimento, estimulando as pessoas a nos ajudarem a cuidar da nossa cidade, mantê-la limpa, bonita, com mais qualidade de vida”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Confira a programação de distribuição nas próximas regiões: