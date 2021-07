Sumaré acolhe as pessoas vulneráveis ao frio

Sumaré trabalha para quem mais precisa e mais uma vez é pioneira na região, ampliando as ações de acolhimento e assistência aos moradores em situação de vulnerabilidade social e às pessoas em situação de rua! Com a previsão de queda nas temperaturas nesta semana, a Prefeitura se prepara para o enfrentamento da nova frente fria.

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Municipal, secretarias municipais de Inclusão Social, Saúde, Segurança Pública, e outros departamentos municipais, coloca em prática o plano de atendimento às emergências e às famílias em situação de vulnerabilidade no município. Na tarde desta terça-feira (27) as equipes municipais estiveram reunidas para alinhar os principais pontos da intensificação das ações, que ocorrem ao longo do ano. A população pode ajudar e acionar o 199 caso presencie ou conheça algum morador que necessite de auxílio imediato.

Os CRASs (Centros de Referência em Assistência Social) da cidade estão monitorando as famílias mais carentes, visando sanar suas necessidades emergenciais. Caso alguma família ou pessoa necessite de alimentação, agasalhos ou cobertores, deve procurar o CRAS mais próximo de sua residência para atendimento.

Visando atender às pessoas em situação de rua ou desabrigo, por meio do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social), serão intensificadas as abordagens sociais e as orientações sobre os cuidados especiais exigidos pela queda brusca de temperatura prevista até o fim de semana, principalmente entre a população exposta ao frio e que recusa o encaminhamento a abrigos parceiros da Prefeitura desde 2018.

O ingresso nos alojamentos é realizado pelo SEAS, por meio de solicitação da Rede Socioassistencial ou de munícipes. Para contato telefônico, os números são (19) 3803-4701 ou (19) 98723-0698, as segundas, quintas e sextas-feiras, das 8 às 17 horas. As terças e quintas-feiras, o horário de atendimento é das 10 às 20 horas.

Equipes formadas pelo Fundo Social de Solidariedade, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Inclusão Social realizam um trabalho intensivo de orientação e entrega de cobertores e agasalhos (incluindo máscaras de proteção e toucas confeccionadas pelas equipes do Fundo Social e Secretaria de Inclusão Social), alimentação, kits de higiene, ampliando o trabalho de orientação sobre a importância de aceitar ir para os abrigos da Prefeitura.

Além disso, as escolas municipais estão sendo preparadas, caso haja necessidade, acolherão as famílias que necessitem de abrigo, e que também receberão das equipes da Prefeitura toda a assistência que precisarem.

“Desde o início do inverno nos preparamos e ampliamos nossas ações de cuidados com quem mais precisa. Elaboramos um protocolo de ações de enfrentamento de baixas temperaturas, de acordo com o monitoramento meteorológico das Defesas Civis Estadual, Federal e Municipal e, conforme a temperatura registrada, colocamos em prática as ações definidas. Ampliamos os cuidados com as pessoas mais vulneráveis, incluindo as pessoas em situação de rua que se recusam a ir para os abrigos, para ofertar acolhimento digno a todos”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Nossas equipes trabalham com muita responsabilidade para ofertar dignidade e auxílio para quem mais precisa. Nossas ações ocorrem durante o ano todo, porém com as quedas nas temperaturas, é necessário que ampliemos o trabalho, intensificando os cuidados e o acolhimento institucional para que as pessoas em situação de vulnerabilidade se sintam acolhidas e amparadas. Essas famílias e as pessoas em situação de rua são monitoradas o ano todo, porém, contamos com a população para nos auxiliar a ofertar cuidados a todos. O número 199 está disponível o dia todo para ligações. Acolher é oferecer o apoio necessário e despertar o desejo de uma nova história, onde homens e mulheres são protagonistas da própria vida!”, disse o prefeito Luiz Dalben.