VÍDEO. Abandonou 5 filhotinhos, foi vista e rodou com as câmeras

Equipe da Guarda Municipal de Americana, atendeu, na tarde desta terça-feira (27), uma denúncia de abandono e maus tratos a animais na rua José Aristides de Araújo no Parque Primavera.

Segundo o solicitante, no último domingo (25), ele flagrado uma mulher parar um veículo modelo Honda e abandonar 5 filhotes de cães de raça não definidas em um terreno vazio, momento em que um dos filhotes ao deixar o terreno, acabou sendo atropelado, sendo resgatado pelo solicitante juntamente com os demais filhotes e levado a uma clínica veterinária onde se encontra internado.

Após ter presenciado o ocorrido, o solicitante entrou em contato com uma empresa próxima do local e conseguiu imagens do videomonitoramento, sendo possível identificar o emplacamento do veículo que abandonou os filhotes.

Em posse das informações, os GCMs Moura e Edilaine, conseguiram localizar e identificar a acusada, de 40 anos, que acabou confessando o abandono dos animais.

O fato foi apresentado a Central de Polícia Judiciária, onde a mulher foi ouvida e liberada posteriormente. Ela irá responder pelo crime de maus tratos.

Os filhotes foram foram acolhidos pela equipe “Cadeia para Maus Tratos” do Deputado Delegado Bruno Lima e levados para ONG Animais Tem Voz, onde serão destinados para a adoção.