Conheça a TV 3.0 que vai revolucionar como assistimos televisão

A TV 3.0, já em operação no Japão e Coreia do Sul, será o novo padrão de transmissão de sinal de TV aberta, a previsão de chegada no Brasil é 2023. A principal característica dessa nova tecnologia é a integração entre o sinal de TV aberta UHF com a internet. Mas as inovações não param aí.

De acordo com Mario Finamore, diretor da TV News, a TV 3.0 é baseada em aplicativos. Ela terá o mesmo design de navegabilidade que conhecemos nos nossos smartphones. Proporcionando uma integração absoluta entre o sinal aberto UHF, apps de streaming como Netflix e Youtube, com a televisão por assinatura e outros. Tudo integrado, dentro do mesmo menu.

Outro ponto a se destacar, será o ganho na qualidade de imagem com vídeo UHD (ultra high definition) ou 4K e áudio imersível. Essa característica transportará o telespectador virtualmente para dentro da programação. Por exemplo, durante uma partida de futebol, ele poderá escolher o áudio de qual torcida vai ouvir.

Emissoras de Televisão poderão endereçar conteúdo e publicidade para determinada audiência, o que será uma revolução no mercado publicitário.

Segundo Finamore, essa nova era da TV está trazendo níveis mais profundos de dados e criação de perfis do que simplesmente os dados demográficos tradicionais. Hoje também contamos com dados de fabricantes de TV, decodificadores de última geração, fontes digitais e muito mais. Todos eles ajudam o anunciante a ter maior alcance e gerenciar melhor o investimento publicitário. Ao se integrar com análises e plataformas de gerenciamento de dados, será possível usá-los para planejar, criar o perfil do público e segmentar.

No Brasil os testes da TV 3.0 começaram em junho de 2021 e estão sendo conduzidos pelo Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, o SBTVD, instituição ligada ao Governo Federal.