Prefeitura discute manutenção e melhorias da linha férrea

Representantes da Prefeitura de Americana e da empresa Rumo, concessionária da malha férrea paulista, se reuniram na manhã desta terça-feira (27), na sede da Secretaria de Meio Ambiente, para discutirem sobre a execução de manutenção e melhorias na área da linha férrea. O projeto para a realização do trabalho deverá começar em agosto.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, é uma ação que partiu da prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para a viabilização do projeto de melhorias no perímetro urbano e de proteção da área. “Para viabilizar e agilizar os serviços, estamos fortalecendo nossa parceria e dando todo o apoio, pois trata-se de um trabalho muito importante para o município e atenderá a demanda de serviços pertinentes à conservação dessas áreas de competência da Rumo”, explicou.

O projeto contemplará a área no entorno da linha férrea, da parte do Welcome Center até a porteira de Carioba. Serão executados serviços de limpeza, roçagem e construção de muro com proteção de tela.

Também participaram da reunião o diretor Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizete de Paula, o representante da empresa Rumo, Marcelo Rodrigues (relações governamentais Norte – Rumo), Márcio Sarras, da Unidade de Serviços Urbanos (USU) da prefeitura e o secretário adjunto da SMA, Neto Franzatto.