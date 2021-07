Fundo ajuda 8 mil famílias em Americana

No primeiro semestre de 2021, o Fundo Social de Solidariedade de Americana beneficiou pouco mais de oito mil famílias e 73 instituições com suas ações. No balanço dos primeiros seis meses do ano, a instituição doou 91,5 toneladas de alimentos; 2.729 unidades de materiais de limpeza e higiene; e 2.165 litros de para famílias cadastradas na Prefeitura Municipal e para entidades assistenciais, instituições religiosas e grupos do município. Os dados fazem parte do levantamento feito pela equipe do Fundo Social referente a doações e ações feitas entre janeiro e junho.

No total, mais de oito mil famílias receberam 87.563 quilos de alimentos, incluindo kits, alimentos diversos, leite em pó e leite de soja. Foram doadas também 27.716 fraldas, entre elas, infantis e geriátricas. O balanço registrou ainda doações para as famílias em situação de vulnerabilidade social de máscaras de tecidos, móveis, roupas e óculos.

Diversas entidades assistenciais, grupos e instituições religiosas são parceiras do Fundo Social e também receberam doações. Setenta e três órgãos foram atendidos com 4.014 quilos de alimentos, incluindo kits, alimentos diversos, leite em pó e leite de soja. Os mesmos receberam 1.458 materiais de limpeza e higiene, além de máscaras de tecidos.

“Nesses primeiros seis meses o Fundo Social de Solidariedade de Americana concentrou todas as suas forças em responder a pandemia que vem nos acometendo . A procura pela população em vulnerabilidade foi significativamente intensificada em relação aos anos anteriores. Estamos nos empenhando fortemente em atender os pedidos e agradecemos aos cidadãos e empresas de Americana por toda a ajuda recebida”, agradeceu a presidente do órgão, Lionela Ravera Sardelli.

O órgão da Prefeitura mantém também a Farmácia do Fundo Social, que atendeu somente nos primeiros meses do ano 2.583 pessoas, e arrecadou na Campanha do Agasalho 4.400 peças de roupas.