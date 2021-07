Brasil é o país que passa mais tempo em apps de celular

Em ranking global, o Brasil se destaca por ser o país que tem o maior tempo gasto em aplicativos, empatado apenas com a Indonésia. Segundo o especialista em mídias digitais, Aldrin Nery, o crescimento de 30% de 2019 para 2021 aconteceu em razão do aumento de usuários ativos nas redes sociais.

Com a pandemia da Covid-19 e com a quarentena a maioria dos brasileiros precisaram ficar isolados em casa e, então, recorreram ao uso de seus smartphones e começaram a explorar mais ainda as plataformas como Instagram, Tiktok, Kwaii, Twitter, Facebook, entre outros, o que contribuiu para esse aumento de acessos. “O levantamento realizado pelo App Annie só comprova o crescimento exponencial que estamos tendo nos apps aqui no Brasil”, fala Aldrin.

Segundo os dados divulgados, em 2020 os brasileiros passavam em média 3 horas e 45 minutos, e o país estava em terceiro lugar na tabela. Já agora em 2021 foi constatado que a população brasileira passa mais de 5 horas por dia utilizando os aplicativos de seus celulares.

“Para quem é criador de conteúdo esse momento é ótimo, porque não importa se há muitas pessoas produzindo material para o mesmo nicho que o seu, se seus vídeos e fotos forem relevantes irá engajar. Pois, mesmo com o aumento de produtores de conteúdo, o consumo de conteúdos nas redes sociais também aumentou em proporções similares. O que traz desafios, mas também oportunidades”, conclui o especialista.