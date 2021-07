Quanto tempo de TV é demais para as crianças?

Assistir TV não é só uma das atividades preferidas entre os pequenos, mas também no país como um todo, que assiste cerca de seis horas de conteúdo televisivo por dia — mais do que o dobro da média mundial. Na pandemia, esse tempo ainda teve um aumento de 1 hora e 20 minutos. Os dados são do estudo Inside TV, da Kantar IBOPE Media.

Neste momento, com mais tempo em casa e menos atividades com outras crianças, é natural que os pequenos passem mais tempo em frente às telas. Para Ana Paula Detzel, coordenadora de Educação Infantil do Colégio Marista Santa Maria, o importante é que esse tempo não seja excessivo. “Hoje em dia há uma grande variedade de programas e é claro que passar o dia inteiro assistindo desenhos é prejudicial. A coordenação motora das crianças tem que ser desenvolvida até os sete anos, e quando isso não ocorre podem haver consequências com impacto inclusive na aprendizagem”, explica.

O ideal, portanto, segundo a coordenadora, é fixar um tempo para o uso da tela — que não deve passar das duas horas diárias — no período do dia que melhor se adequar à rotina da família.

Para reduzir os prejuízos de passar muito tempo vendo TV, uma boa ideia é intercalar essa atividade com outras mais agitadas, como pular corda, montar lego, brincar com jogos ou recorrer a atividades manuais de pintura, desenho e colagens.

Desenhos que ensinam

Com os canais televisivos, o Youtube e as plataformas de streaming, as opções de desenhos para assistir são muitas. Existem, por exemplo, os que ensinam formas, números, cores e palavras; os que trazem outros idiomas e os que mostram situações cotidianas como a resolução de problemas ou o diálogo diante de dificuldades.

Os desenhos podem contribuir para o aprendizado das crianças e, por isso, é importante assegurar a qualidade do conteúdo que elas consomem na televisão. “O que eu indico é que os pais pesquisem, conversem com outras famílias e ajudem as crianças a escolher aquilo que elas vão assistir. Também é bom que assistam junto em determinados momentos, fazendo a mediação e conversando sobre o desenho, o que pode até aproximá-los dos filhos”, conclui a coordenadora Ana Paula Detzel.

A seguir, confira algumas indicações de animações que trazem aprendizados positivos:

O Show da Luna : nesta série brasileira, Luna, de seis anos, é criativa e adora a ciência. A cada episódio, ela, seu irmão Júpiter e o furão Cláudio exploram uma curiosidade científica com experimentos e muita imaginação.

Daniel Tigre : nesta série, o tigre Daniel, sua família e seus vizinhos aprendem a cada episódio que nem sempre as coisas acontecem como desejamos, mas tentam tirar o melhor de cada situação.

Luca : este lançamento da Pixar aborda a importância das amizades de infância. No filme, Luca e seu novo melhor amigo, Alberto, compartilham aventuras enquanto aprendem mais sobre o mundo em um verão na Itália.

Raya e o Último Dragão: neste filme da Disney, a corajosa guerreira Raya e seus amigos enfrentam muitos desafios para encontrar o último dragão ainda vivo, restaurar o equilíbrio do mundo e unir as tribos de sua terra.

