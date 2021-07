Eduardo Barbosa estreia em tóquio neste domingo

Poucos estrangeiros que vão competir nos Jogos de Tóquio irão se sentir tão à vontade quanto Eduardo Katsuhiro Barbosa. O atleta de judô do Time Ajinomoto viveu no Japão durante uma parte da infância e adolescência, na cidade de Hamamatsu, mesmo local da aclimatação da seleção brasileira no país. Com este “espírito japonês”, do país que inventou o judô, ele estreia nos Jogos neste domingo (25), a partir das 23h (horário de Brasília), na categoria 73 kg. O primeiro adversário será o francês Guillaume Chaine.

“Eu sei da minha responsabilidade nesta competição, pois representarei o meu país e todos os pesos leves do Brasil, mas o sentimento de satisfação de competir aqui é enorme. Pretendo dar tudo de mim neste domingo”, afirmou Katsuhiro, que já enfrentou o francês uma vez na carreira, no Grand Slam de Brasília, em 2019, quando foi derrotado nas oitavas de final.

Dos 6 aos 17 anos, Eduardo Katsuhiro morou com a família na cidade de Hamamatsu, mesmo local da base de preparação do judô brasileiro no Japão. “O fato de ter feito a aclimatação na cidade onde cresci vai me trazer uma energia especial no momento em que entrar na competição”, disse o judoca do Time Ajinomoto.

Projeto Vitória

O Time Ajinomoto faz parte do Projeto Vitória, iniciativa criada pela empresa em 2003, no Japão, e que chegou ao Brasil em 2019 com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do esporte nacional. Atualmente, 32 atletas olímpicos e paralímpicos compõem o grupo e recebem suporte relativo à nutrição e aos benefícios da ingestão de aminoácidos por esportistas de alto rendimento.

